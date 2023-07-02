Миколаївський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок жінці за нанесення легких тілесних ушкоджень своєму малолітньому сину. Суд призначив жінці дрібний штраф у сумі 850 грн.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, випадок трапився 26 травня, жінка перебувала у своїй квартирі та сварилась із своїм малолітнім сином. У матеріалах справи не вказаний вік дитини, але малолітньою вважається дитина, якій не виповнилось 14 років.

Жінка підійшла до сина та нанесла один удар шкіряним ременем та один удар долонею по щоці дитини, чим спричинила тілесне ушкодження у вигляді саднової рани правої щоки та рани правої надбрівної ділянки, яке згідно з висновком експерта відносяться до легкого тілесного ушкодження.

Обвинувачена під час досудового розслідування подала заяву, у якій визнала свою вину і була згідна з розглядом обвинувального акту за її відсутності. Законним представником хлопчика у матеріалах справи вказаний батько, який теж подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Додамо, що на жінку двічі складали протоколи про невиконання батьківських обов’язків. З матеріалів справ відомо, що у неї двоє малолітніх дітей: син та донька з інвалідністю. На жінку складали протоколи через перебування в стані алкогольного сп’яніння, а також, бо вона не водить дітей у навчальні заклади. Батька ж поліція притягувала до відповідальності через вчинення домашнього насильства щодо дружини.

Справу розглянула суддя Мар’яна Друзюк, яка визнала жінку винною у нанесенні тілесних ушкоджень своєму сину та призначила їй покарання у вигляді 850 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.