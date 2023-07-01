Шевченківський районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків жінку, доньки якої випрошували у перехожих гроші на їжу. Суд оштрафував її на 1700 грн.

Як вказано у постановах суду, 15 травня 10-річна дівчинка випрошувала у перехожих гроші на їжу неподалік гіпермаркету «Ашан» на проспекті Чорновола. 22 травня уже інша донька віком 14 років просила у львів’ян гроші на їжу – вона стояла біля дороги з табличкою «Допоможіть зібрати на харчування, хто скільки може».

На матір дітей склали два протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків, на засідання суду вона не з’явилась.

Суд розглянув два протоколи окремо і визнав жінку винною, оштрафувавши на 1700 грн (двічі по 850 грн). На постанови ще може бути подана апеляція.