Учень восьмого класу Звенигородського ліцею Давидівської сільської ради вчинив булінг щодо своєї однокласниці

Пустомитівський районний суд Львівщини оштрафував матір восьмикласника за булінг однокласниці. Хлопець систематично принижує свою однокласницю, через що його матір оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, протягом лютого – березня 2023 року учень восьмого класу Звенигородського ліцею Давидівської сільської ради вчинив булінг щодо своєї однокласниці. Хлопець вдарив її, насміхався та ображав нецензурними словами. Поліція склала протокол про вчинення булінгу на матір школяра, оскільки він є неповнолітнім.

Раніше матір неодноразово притягували до відповідальності через невиконання батьківських обов’язків, зокрема через відсутність належних умов для проживання дитини (у будинку брудно, холодно, у дитини немає власного спального місця), а також через те, що її дитина штовхала інших дітей.

Справу про булінг розглянув суддя Євген Данилів, який визнав жінку винною та оштрафував на 850 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.