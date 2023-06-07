Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винною у невиконанні батьківських обов’язків Марію Д., донька якої потрапила у лікарню у стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінку оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, 7 березня 2023 року неповнолітня донька Марії Д. курила електронну сигарету та розпивала алкогольні напої разом із своїми друзями. Згідно з рапортом інспектора Стрийського районного управління поліції, дівчина знепритомніла та потрапила у лікарню в стані сп’яніння.

У суді наводять покази Марії Д., яка розповіла, що її донька пішла в гості до подруги, але близько 22:00 їй зателефонували та повідомили, що доньку доставили у Стрийську ЦРЛ. У лікарні Марія Д. побачила, що донька перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння. Подруга дівчини розповіла, що вони пішли у баню в селі Дуліби, де розпивали алкоголь.

Раніше Марію Д. уже притягували до адмінвідповідальності, оскільки її донька розпивала алкоголь, однак попереднього разу суд обмежився усним зауваженням.

Цього разу справу розглядала суддя Вікторія Бучківська, яка визнала Марію Д. винною у невиконанні батьківських обов’язків та оштрафували на 850 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.