У неділю, 4 червня, 17-річний хлопець заліз на дах Оперного театру у центрі Львова. Відео як хлопець стоїть на даху, а потім спускається по фасаду вниз, оприлюднили у соцмережах. Як повідомили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, хлопця затримали та передали батькам.

Ввечері у неділю, 4 червня, у соцмережах оприлюднили відео, як хлопець стоїть на даху Оперного театру. Згодом у телеграм-каналі порталу Lviv.media також оприлюднили відео, як хлопець злазить по фасаду театру вниз.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що оперативно затримали хлопця, ним виявився 17-річний мешканець Яворова. Хлопець неушкоджений, його передали батькам. На батьків хлопця мали б скласти адмінматеріали через невиконання батьківських обов’язків.