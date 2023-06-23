Водія шкільного автобуса позбавили прав за нетверезу їзду у Львові
Водій привіз дітей із Тухлі до Львова на екскурсію – відстань між населеними пунктами становить близько 125 км
Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн та позбавив посвідчення водія на один рік Василя Матіїва, який керував шкільним автобусом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік привіз дітей із Тухлі до Львова на екскурсію.
Як вказано у постанові суду, випадок трапився 25 травня 2023 року. Водія шкільного автобуса Ataman зупинили приблизно о 10:20 на перехресті вул. Стрийської та Івана Франка у Львові. Патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти перевірку на алкотестері, водій погодився, результат драгера був – 0,64 проміле алкоголю.
Повідомляючи про цей випадок, патрульні розповідали, що водій перевозив дітей із Тухлі до Львова на екскурсію – відстань між населеними пунктами становить близько 125 км. Також патрульні повідомляли, що водій з результатом не погодився, тож огляд провели повторно у медичному закладі, однак результат підтвердився.
В судовому засіданні Василь Матіїв вину визнав та розповів, що вживав алкоголь за день до вчинення адмінправопорушення.
Справу розглянула суддя Ольга Кротова, яка визнала Василя Матіїва винним у нетверезій їзді та оштрафували на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.