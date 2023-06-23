Діти приїхали цим автобусом до Львова на екскурсію із Тухлі

Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн та позбавив посвідчення водія на один рік Василя Матіїва, який керував шкільним автобусом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік привіз дітей із Тухлі до Львова на екскурсію.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився 25 травня 2023 року. Водія шкільного автобуса Ataman зупинили приблизно о 10:20 на перехресті вул. Стрийської та Івана Франка у Львові. Патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти перевірку на алкотестері, водій погодився, результат драгера був – 0,64 проміле алкоголю.

Повідомляючи про цей випадок, патрульні розповідали, що водій перевозив дітей із Тухлі до Львова на екскурсію – відстань між населеними пунктами становить близько 125 км. Також патрульні повідомляли, що водій з результатом не погодився, тож огляд провели повторно у медичному закладі, однак результат підтвердився.

В судовому засіданні Василь Матіїв вину визнав та розповів, що вживав алкоголь за день до вчинення адмінправопорушення.

Справу розглянула суддя Ольга Кротова, яка визнала Василя Матіїва винним у нетверезій їзді та оштрафували на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.