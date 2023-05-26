Діти приїхали цим автобусом до Львова на екскурсію із Тухлі

У четвер, 25 травня, на вулиці Івана Франка у Львові екіпаж патрульних зупинив шкільний автобус Isuzu Ataman, водій якого не виконав вимоги дорожнього знаку. У салоні були десятеро школярів та дві вчительки, які приїхали до Львова на екскурсію із Тухлі, що на Львівщині. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Під час спілкування із 27-річним керманичем поліцейські виявили у нього ознаки алкосп'яніння. Патрульні запропонували йому пройти перевірку за допомогою алкотестера Drager, який показав результат – 0,64 проміле. Наразі слідству невідомо, коли саме водій вживав алкоголь. Однак, зазначимо, що відстань з гірської Тухлі до Львова становить 125 км.

Як повідомили джерела ZAXID.NET в поліції, водій їхав вул. Стрийською в напрямку центру і на перехресті перед Стрийським ринком повернув ліворуч на Франка, хоча робити такий поворот там заборонено.

Фото поліції у Львівській області

Водій з результатом не погодився, тож огляд провели повторно у медичному закладі. Однак результат підтвердився. Висновок лікаря позитивний – 0,46 проміле алкоголю у крові водія.

На правопорушника патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимоги дорожнього знаку) та протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.