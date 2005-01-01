У Львові батько змушував неповнолітню доньку жебракувати перед церквою

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 11:0125642

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У Львові батько змушував неповнолітню доньку жебракувати перед церквою
фото Муніципальної варти
Дівчинка жебракувала на площі Кропивницького біля Храму Ольги та Єлизавети

У суботу, 20 січня, патрульні ЛКП «Муніципальна варта» Львова помітили неповнолітню дівчину, яка жебракувала на площі Кропивницького біля Храму Ольги та Єлизавети. Про це інформує «Муніципальна варта» на своїй сторінці у Facebook.

«Коли дитину розпитали, звідки вона, то дівчинка розповіла, що живе у Стрию. А просити гроші її примусив тато», - повідомили у варті.

На місце полії викликати поліцію. До приїзду правоохоронців до дівчинки прийшов батько. Муніципали затримали його до прибуття поліцейського екіпажу.

«Обох завезли до Галицького районного відділу поліції. Разом із ними поїхав також один з патрульних «Муніципальної варти» – аби надати пояснення і написати заяву», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують обставини події.

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