«Муніципали» візьмуть під охорону кінотеатр на Сихові та Янівський цвинтар

У п’ятницю, 12 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік об’єктів, які охоронятиме ЛКП «Муніципальна варта».

Усього до переліку увійшли 21 об’єкт. Серед них Ратуша, всі районні адміністрації, Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького («Шевченківськоий гай»), музей «Територія терору», парк ім. Богдана Хмельницького, кілька ЛКП – «Зелене місто», «Збиранка», «Агенція ресурсів Львівської міської ради», управління з питань надзвичайних ситуацій на вул. Стефаника, 4, управління державної реєстрації на вул. Городоцькій, 299 та ЦНАПи на просп. Червоної Калини, вул. Хвильового та вул. Виговського. Ці заклади «муніципали» охороняли і минулого року.

Крім того, цьогоріч «Муніципальна варта» візьме під охорону культурно-освітній центр ім. Довженка на Сихові, новий ЦНАП у Рясному та Янівський цвинтар.

Охорона всіх об’єктів протягом 2018 року коштуватиме 7,6 млн грн. Як уточнив ZAXID.NET начальник управління безпеки міста Юрій Діль, вартість охорони кожного з об'єктів різна і залежить від їхньої специфіки та площі. До прикладу, найдорожче коштуватиме охорона «Збиранки» та «Шевченківського гаю» – по 1,15 млн грн за кожен з об'єктів. Найдешевше коштуватиме охорона ЦНАПу в Рясному – майже 81,8 тис. грн.