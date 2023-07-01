Перемишлянський районний суд Львівщини призначив тюремне ув’язнення Володимиру Нестеруку за систематичне вчинення домашнього насильства щодо своєї колишньої дружини. Правоохоронці зафіксували вісім випадків вчинення насильства – суди призначали чоловіку дрібні штрафи та громадські роботи, однак це не зупиняло кривдника. Після побиття жінки з сином на руках, суд призначив чоловіку рік та два місяці тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, протягом 2021 – 2022 років Володимир Нестерук систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї колишньої дружини. Правоохоронці зафіксували вісім випадків вчинення домашнього насильства. Суди двічі призначали йому покарання у вигляді громадських робіт, суд виносив обмежувальний припис та забороняв кривднику наближатись до колишньої дружини, однак Володимир Нестерук на це не зважав. Чоловік й надалі приходив до помешкання колишньої дружини, ображав її та чинив психологічний тиск. Чоловіка ще двічі штрафували суди по 340 грн, а також призначали як покарання адміністративний арешт на сім днів.

У квітні 2022 року Володимир Нестерук знову прийшов у будинок колишньої дружини та, не зважаючи на те, що жінка тримала на руках малолітнього сина, вдарив її ногою. Після цього чоловік схопив жінку за верхній одяг, повалив на землю та продовжував наносити удари, спричинивши жінці легкі тілесні ушкодження.

У суді кривдник визнав свою провину та просив суворо не карати. Потерпіла розповіла, що Володимир Нестерук вчиняв щодо неї домашнє насильство (бив, ображав, виганяв з дому), коли перебував у нетверезому стані. Жінка заявила, що наразі «до нього претензій немає, за умови якщо обвинувачений залишить її місце проживання».

Володимира Нестерука обвинувачували у вчиненні домашнього насильства, умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень та невиконанні обмежувального припису. Чоловік раніше уже притягався до кримінальної відповідальності, за попередніми вироками у нього є невідбуті покарання – 550 годин громадських робіт.

Справу розглянув суддя Роман Борняк, який визнав Володимира Нестерука винним та призначив йому покарання у вигляді року тюрми. Суд також перевів покарання у виді 550 годин громадських робіт у 68 днів позбавлення волі, які підлягають складанню за сукупністю вироків. Тож остаточне покарання становить один рік, два місяці та вісім днів тюремного ув’язнення. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту взяття його під варту (28 лютого 2023 року). На вироку ще може бути подана апеляція.