Хустський районний суд Закарпатської області визнав винним у невиконанні батьківських обов’язків мешканця Закарпаття, чий малолітній син потрапив у лікарню з важким алкогольним отруєнням. Чоловіка оштрафували на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у червні 2023 року, 20 травня у Хустську ЦРЛ ім. Остапа Петровича доставили хлопчика з важким алкогольним отруєнням. У матеріалах справи не вказано вік дитини, проте відомо, що хлопчик є малолітнім, тобто йому ще не виповнилось 14 років. На батька дитини поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

В судове засідання чоловік не з’явивсь, подав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності, вину у вчиненні адмінправопорушення визнав повністю. Варто зазначити, що раніше чоловіка притягували до відповідальності за водіння авто у нетверезому стані.

Справу розглянув суддя Володимир Кемінь, який визнав чоловіка винним та оштрафував на 1700 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.