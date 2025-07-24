Під час купання в річці на Хмельниччині загинув 11-річний хлопчик
До теми
У четвер, 24 липня, у Хмельницькій області під час купання в річці втопився 11-річний хлопчик. Фахівці ДСНС витягнули із води тіло дитини, усі обставини встановлюватиме поліція.
Як вказано у повідомленні ДСНС Хмельницької області, дитина потонула у селі Велика Левада, що у Городоцькій громаді. 11-річний хлопчик купався у місцевій річці. На місце трагедії працівників ДСНС викликала поліція, яка встановлює обставини інциденту.
Служба порятунку Хмельниччини закликає не залишати дітей біля водойм без нагляду дорослих.
Під час відпочинку на воді заборонено:
- купатися у необладнаних місцях, де відсутній рятувальний пост;
- заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- пірнати у незнайомих місцях, пригати з мостів та дамб.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter