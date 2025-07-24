У четвер, 24 липня, у Хмельницькій області під час купання в річці втопився 11-річний хлопчик. Фахівці ДСНС витягнули із води тіло дитини, усі обставини встановлюватиме поліція.

Як вказано у повідомленні ДСНС Хмельницької області, дитина потонула у селі Велика Левада, що у Городоцькій громаді. 11-річний хлопчик купався у місцевій річці. На місце трагедії працівників ДСНС викликала поліція, яка встановлює обставини інциденту.

Служба порятунку Хмельниччини закликає не залишати дітей біля водойм без нагляду дорослих.

Під час відпочинку на воді заборонено: