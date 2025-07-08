У Львові 17-річний хлопець загинув під час купання в озері
Хлопець втопився у озері на вул. Володимира Великого біля ресторанного комплексу «Гуцульська гражда»
У понеділок, 7 липня, в озері на вул. Володимира Великого у Львові втопився неповнолітній хлопець. Департамент з питань цивільного захисту ЛОВА повідомив, що нещасний випадок трапився біля ресторанного комплексу «Гуцульська гражда».
Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 7 липня приблизно о 15:50 до них надійшло повідомлення, що на вул. Володимира Великого у Львові в озері потонув 17-річний хлопець. Рятувальники обстежили водойму за допомогою човна та приблизно о 19:30 витягнули тіло загиблого підлітка на берег.
Відомо, що загиблий був мешканцем села Бортники (Ходорівська ТГ Стрийського району). Причини та обставини трагедії встановить поліція.
Рятувальники нагадують правила відпочинку на воді та біля водойм:
- Купайтеся лише у спеціально облаштованих місцях, де чергують рятувальники.
- Не пірнайте у незнайомих місцях – можна травмуватись об дно або підводні перешкоди.
- Не запливайте далеко, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах.
- Дотримуйтесь правил поведінки на човнах, катамаранах тощо – завжди вдягайте рятувальний жилет.
- Не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння – це одна з найпоширеніших причин загибелі.
- Не залишайте дітей без нагляду. Дитина може потонути за лічені секунди.