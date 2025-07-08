Рятувальники обстежили водойму за допомогою човна та витягнули тіло загиблого підлітка на берег

У понеділок, 7 липня, в озері на вул. Володимира Великого у Львові втопився неповнолітній хлопець. Департамент з питань цивільного захисту ЛОВА повідомив, що нещасний випадок трапився біля ресторанного комплексу «Гуцульська гражда».

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 7 липня приблизно о 15:50 до них надійшло повідомлення, що на вул. Володимира Великого у Львові в озері потонув 17-річний хлопець. Рятувальники обстежили водойму за допомогою човна та приблизно о 19:30 витягнули тіло загиблого підлітка на берег.

Відомо, що загиблий був мешканцем села Бортники (Ходорівська ТГ Стрийського району). Причини та обставини трагедії встановить поліція.

Рятувальники нагадують правила відпочинку на воді та біля водойм: