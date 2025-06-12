Якщо до відпустки ще далеко, а витримати літню спеку важко, то саме час зробити невелику перерву та поїхати до води – басейн чи озеро обирати вам. У Львові та на Львівщині є чудові місця для літнього відпочинку у 2025 році.

ZAXID.NET підготував підбірку відкритих басейнів та озер у Львові та неподалік міста: перелік послуг, ціни, фото та маршрути – вам залишилось лише обрати.

Де покупатись у Львові влітку 2025 року:

Аквапарк «Пляж»

У Львові є свій аквапарк з розважальною зоною, а також саунами, джакузі та літньою терасою, де всі охочі можуть засмагати. До послуг відвідувачів, зокрема, п’ять гірок різної висоти та рівня складності, а також п’ять різних басейнів. На території є кафе, тож голодним ніхто не залишиться.

Фото з сайту аквапарку «Пляж»

Де розташований: вул. Княгині Ольги, 114.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: з понеділка по суботу: із 07:00 до 21:00, у неділю – із 08:00 до 21:00. Гірки працюють щодня з 10:00 до 19:45.

Ціни: вартість однієї години 300 грн, двох – 450 грн, повного дня 650 грн, пільговий квиток на годину 200 грн, дві – 350 грн, повний день – 550 грн. Пільговий квиток діє для дітей ростом до 150 см, інвалідів 1 та 2 групи, пенсіонерів. Для учасників бойових дій діє знижка 20%. Також є сімейні та групові тарифи.

Детальніше: сайт.

Розважальний комплекс «Медик»

На території розважального комплексу «Медик» є відкритий 50 метровий басейн (глибина від 1,6 м до 2,2 м) з баром, дитячого басейна тут немає. Відвідувачам надаються шезлонги, які цього сезону оновили.

Фото розважального комплексу «Медик»

Де розташований: вул. Горбачевського 24.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 09:00 до 21:00.

Ціни: година перебування – 250 грн, дві години – 350 грн, повний день – 600 грн. Діти: година – 150 грн, дві години – 200 грн, повний день – 400 грн. Знижок немає.

Детальніше: Instagram.

Навчально-спортивна база літніх видів спорту МОУ (СКА)

Якщо ви серйозно ставитесь до плавання, то можете відвідати басейни Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Для відвідування басейнів потрібна довідка від сімейного лікаря.

Відкритий басейн Навчально-спортивної бази літніх видів спорту МОУ

Де розташований: вул. Клепарівській, 39а.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: з понеділка по суботу: із 07:00 до 19:30, у середу – із 07:00 до 18:00, у неділю – із 09:00 до 16:30.

Ціни: вартість однієї години для дорослого 120 грн, денний ранковий абонемент для дорослого (до 16:00, 10 відвідувань) – 750 грн, абонемент на повний день (10 відвідувань) – 850 грн. Вартість разового відвідування для дітей (одна година) – 100 грн, дитячий абонемент (10 відвідувань, до 14 років) – 650 грн, дитячий абонемент (12 відвідувань, до 14 років) – 720 грн, дитячий спортивний абонемент (24 відвідування, до 14 років) – 920 грн. За додаткову плату можна скористатись послугами тренера.

Детальніше: Facebook, контакти для довідок 096 22 34 876.

«Три стихії»

У оздоровчому центрі «Три стихії» є відкритий басейн глибиною 1,3 м та температурою води 26°С, а також дитячий мінібасейн для немовлят. Відвідувачам тут надають шезлонги та рушники, а також тут можна поїсти за додаткову плату.

Фото центру «Три стихії»

Де розташований: вул. Щирецька, 36, ТВК «Південний».

Графік роботи: центр працює із 10:00 до 19:00.

Навігація: Google | Waze

Ціни: вартість перебування на літній терасі для дорослих та дітей старших за 6 років становить 500 грн у будні за повний день (600 грн у вихідні). Одна година – 200 грн у будні та 250 грн у вихідні. Для дітей до 6 років діє 50% знижки (без шезлонга), діти на 1 року можуть відпочивати безкоштовно.

Детальніше: сайт.

Відпочинковий комплекс Otaman Resort

У відпочинковому комплексі Otaman Resort можна поплавати у відкритому басейні площею 25х10 м та глибиною 1,5 м і з базовою температурою води 24°С. Також є дитячий басейн з гіркою. Біля басейна є фуд-корт та лаунж зона. У комплексі також є SPA центр із джакузі, хамамом, сауною та соляною стіною.

Фото Otaman Resort

Де розташований: Львів, виїзд з вул. Зеленої на Кільцеву дорогу.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: із понеділка по четвер від 450 грн до 650 грн (залежно від обраної зони), діти від 3 до 14 років – 350 грн (400 грн у вихідні). Можна орендувати бунгало або шезлонг на двох за додаткову оплату. Із п’ятниці по неділю вартість за вхід становить від 550 грн до 800 грн. Для гостей готелю діє 50% знижки.

Детальніше: сайт.

Де покупатись біля Львова влітку 2025 року:

Озеро «Корса» у Брюховичах

У 2025 році озеро «Корса» у Брюховичах вперше за 10 років стало доступним для відпочинку – довкола озера, яке незаконно перебувало у приватній власності, демонтували паркан. Наразі доступ до водойми відновили і усі можуть безкоштовно там відпочивати. Відкриття купального сезону заплановане на 16 червня –рятувальники працюватимуть на озері щодня з 09:00 до 19:00.

Озеро «Корса» у Брюховичах (фото Романа Балука)

Де розташоване: вул. Курортна, 20а, Брюховичі.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.

Emily Resort

У відпочинковому комплексі є кілька зон для пляжного відпочинку, а також фуд-корти та ресторани. Окрім басейнів для дорослих та дітей, тут є доріжки для плавання, дитячий аквапарк, джакузі, СПА-центр, готель.

Island Beach Club у Emily Resort

Де розташований: Винники, вул. Хмельницького, 9Б.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00 у будні та із 09:00 до 20:00 у вихідні.

Ціни: вхід у зону City beach без шезлонгів – 300 грн у будні та 400 грн у вихідні. Вхід у зону Long beach із шезлонгами – 400 грн у будні та 500 грн у вихідні. Для дітей від 3 до 12 років у супроводі дорослого – 200 грн у будні та 250 грн у вихідні. Для ветеранів АТО та учасників бойових дій вхід безкоштовний.

Вхідний квиток на цілий день у зону Emily Aquatoria вартує 700 грн у будні та 900 грн у вихідні. Для дітей від 3 до 12 років у супроводі дорослого – 350 грн у будні та 450 грн у вихідні. Із 18:00 по 20:00 – знижка 50%.

Вхід у зону Island Beach Club із джакузі, басейном та пляжною зоною від 1300 грн у будні та 1500 грн у вихідні за шезлонг.

Детальніше: Сайт.

Rumbambar Swim&Dance Club

У розважальному комплексі Rumbambar, що розташований на території парк-готелю Древній град, є басейн розміром 20х24 м глибиною 1,4 м, ще один басейн глибиною 50 см для підлітків з водним атракціоном, а також окремий басейн для дітей до 3 років глибиною 20 см. На території також є фуд-корт. Старт сезону тут – із 14 червня.

Фото Rumbambar Swim&Dance Club

Де розташований: 7-й км траси Львів-Київ, Гамаліївка (на території парк-готелю Древній град).

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 11:00 до 20:00.

Ціни: базовий вхідний квиток для дорослого включає шезлонг та рушник, у будні вартість становить 700 грн, у вихідні 800 грн. Вечірній квиток передбачає відпочинок у комплексі із 17:00 до 20:00 та вартує 400 грн у будні та вихідні. Діти зростом до 115 см можуть відвідувати басейн безкоштовно, без лежака та рушника, із рушником та лежаком вартість входу становитиме 400 грн. При вході вас попросять залишити депозит 200 грн, який вам повернуть.

Детальніше: сайт, Instagram.

Aqua GK

У готельно-відпочинковому комплексі «Галицька корона» можна відвідати пляжну зону Aqua GK для дорослих, а також для дітей тут є басейн з підігрівом, ігрова зона з гірками та різноманітні страви в меню.

Aqua GK

Де розташований: Кільцева дорога (у с. Давидів).

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 10:00 – 21:00.

Ціни: вхід для дорослих від 400 грн у будні та 500 грн у вихідні, для дітей до 10 років – 200 грн у будні та 300 грн у вихідні. Якщо ріст дитини менший 115 см, то вона може відпочивати безкоштовно (без лежака). Для учасників АТО, військових ЗСУ діє пільгова ціна 300 грн, за таку ж ціну можна відпочивати після 17:00. Шатро на двох вартує 2000 грн.

Детальніше: сайт, Instagrаm.

База відпочинку Palmira Resort

На базі відпочинку є озеро, пляж, спортивні розваги для дорослих та дітей, бар і ресторан, оренда альтанок, паркінг на 200 авто, а також працюють рятувальники.

Фото Palmira Beach Resort

Де розташований: с. Підберізці, вул. Галицька 17.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 09:00 до 20:00.

Ціни: вхід у будні 300 грн (400 грн у вихідні), вартість шезлонга 100 грн.

Детальніше: Instagram.

Rafael Pool&Lounge

На території готелю «Рафаель» можна відпочити у відкритому басейні, є також дитячий басейн. На території є ресторан, джакузі та кальяни.

Фото Rafael Pool&Lounge

Де розташований: с. Зубра, Кільцева дорога Львова, вул. Гонти 1а.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід у будні – 700 грн з людини, у суботу 800 грн, у неділю 900 грн – 650 грн (у вартість квитка входить користування дорослим, дитячим басейнами, джакузі; лежак, рушник). Діти до 115 см можуть користуватись басейном безкоштовно (без лежака), діти до 10 років у будні дні – 400 грн (без лежака) у вихідні та святкові – 450 грн (без лежака).

Детальніше: Instagram.

Sosna Park

На території комплексу Sosna Park є пляжна зона з шезлонгами, зона для занять спортом, кафе, де можна замовити їжу. Для охочих провести час на природі тут є альтанки та можливість оренди мангалів.

Фото Sosna Park

Де розташована: с. Соснівка, вул. Стефаника 1А.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід на територію з використанням водної зони – 250 грн та 400 грн у вихідні. Оренда шезлонга – 100 грн. Пільговий вхід на територію з використанням водної зони (150 грн у будні та 200 грн у вихідні): після 17:00 у будні, для учасників бойових дій, дітям до 12 років і зростом до 120 см.

Детальніше: сайт.

Lagodiv Pool & Spa біля Бродів

У відпочинковому комплексі біля Бродів є відкриті басейни Lagodiv Pool & Spa (Н 2 О) з підігрівом для дітей та дорослих, також гості можуть відпочити у спа, хамамі, джакузі чи сауна. На території також є ресторан та можливість оренди готельних номерів.

Фото Lagodiv Pool & Spa

Де розташований: село Лагодів біля Бродів

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: з 11:00 до 22:00.

Ціни: вартість відпочинку повний день у будні 500 грн (600-700 грн у вихідні), вхід дітям до 13 років – 300 грн у будні та 500 грн у вихідні. Вартість відпочинку лише у ранкові чи вечірні години дешевша. Оренда бунгало – 1000 грн, рушник – 100 грн, халат – 200 грн, камера схову – 100 грн. При наявності УБД – знижка 20%.

Детальніше: Instagram.

Відпочинковий комплекс «Альбатрос»

База відпочинку розташована у селі Воля-Гомулецька за 16 км від Львова. На території є озеро, пляж, альтанки, кафе, а також готель та колиби.

Відпочинковий комплекс «Альбатрос»

Де розташований: с. Воля-Гомулецька, вул. Озерна 6.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 09:00 до 21:00.

Ціни: вхід на територію вартує 200 грн з дорослого та 100 грн з дитини від 3 років до 14 років. Альтанка з мангалом біля озера 500 грн за день, палатка на 50 людей 1000 грн, дрова – 100 грн, стоянка – 50 грн.

Детальніше: сайт.

«Бухта вікінгів»

У готельно-відпочинковому комплексі «Бухта вікінгів» є парк розваг, мотузковий парк, а також озеро для пляжного відпочинку. На території є ресторан, а також котеджі, у яких можна залишитись на ніч. Для дітей є дитяче містечко та мінігірка.

Фото «Бухти вікінгів»

Де розташований: вул. Лісова, 14, Старе село.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 09:00 до 20:00.

Ціни: вхід на територію комплексу вартує 100 грн, а відпочинок біля озера 400 грн.

Детальніше: сайт.

«Криве Озеро»

На території комплексу є відкритий басейн, який є безкоштовним для клієнтів готелю. Для гостей, які не проживають у готелі, вхід у басейн здійснюється за попереднім бронюванням. На території є дорослий та дитячий басейн, джакузі, соляна купель, зона з гамаками, кальяни, бар, аквааеробіка та спортивний басейн.

Фото «Криве Озеро»

Де розташований: Новояворівськ, вул. Зелена, 34

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід для дорослих у будні – 650 грн (800 грн на вихідних), вхід для дітей – 400 грн у будні та 500 грн у вихідні.

Детальніше: сайт.

«Львівська Швейцарія»

Готель «Львівська Швейцарія» розташований поруч із лісом та озером, на території також є альтанки, дитячий майданчик.

Фото «Львівської Швейцарії»

Де розташований: біля Давидова.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: до 15.06 діє акційна ціна на вхід на пляж – 300 грн, для дітей зростом до 120 см – безкоштовно.

Детальніше: Instagram.

«Задорожнє»

Озеро неподалік Стрия, що за 43 км від Львова, в народі ще називають «Байкал». Воно утворилося у результаті затоплення Дроговизького вапнякового кар’єру. Глибина озера сягає 27 м. Навколо озера розташовані одразу кілька баз відпочинку. Наприклад, Sky Lake та Baykal Resort, які пропонують пляжний відпочинок з шезлонгами та альтанками.

Фото Baykal Resort

Де розташоване: озеро Задорожнє.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 08:30-22:00.

Ціни: шезлонг у Sky Lake вартує 400 грн у будні та 450 грн у п’ятницю та вихідні, вартість м’якого пуфа 450 та 500 грн відповідно, бунгало на 4 осіб вартує 2000 грн. Учасники бойових дій мають 50% знижки, люди з інвалідність 1 та 2 групи можуть відпочивати безкоштовно, а також діти до 8 років можуть відпочивати безкоштовно без використання шезлонгу.

У Baykal Resort вартість шезлонгу становить 450-600 грн (залежно від дня тижня), можна орендувати ліжко та столик із пуфами для чотирьох осіб можна орендувати за 1200-2200 грн. За дітей до шести років можна не платити, а вхід для дітей до 12 років (без шезлонга) становить 250 грн.

Детальніше: Instagram Sky Lake, Baykal Resort.

Ставки в Івано-Франковому

Ставки розташовані в селищі Івано-Франкове, що на Яворівщині, за 27 км від Львова. Тут є дикий піщаний пляж.

Де розташований: став розташований на в’їзді у село.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.

Озеро «Молодіжне»

Штучно створене озеро у Перемишлянах розташоване за 47 км від Львова. Тут є пляжна зона і паркінг для автомобілів.

Де розташоване: на в’їзді у Перемишляни необхідно повернути ліворуч на вул. Липова Алея, а потім – повернути ліворуч.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: вхід на пляж та користування паркінгом безкоштовні.

«Гостинний двір»

Відпочинкова база розташована в Коросно, що за 40 км від Львова. На території є готель, альтанки, басейн, бані та велике озеро з пляжем.

Де розташований: с. Коросно, вул. Львівська 20А.

Навігація: Google | Waze

Ціни: торік вхід на пляж коштував 50 грн у будні та 100 грн у вихідні дні, вартість варто уточнювати.

Детальніше: Instagram.

Міський став у Золочеві

Озеро розташоване у Золочеві на вул. Шевченка у парку «Здоров’я». Навколо озера облаштували міський пляж, доступ до якого мають усі охочі.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

«Чарівна долина» (KOI пляжний комплекс)

Відпочинкова база із пляжним комплексом розташована у селі Родатичі. Тут є дорослий та дитячий басейни, готель, котеджі, ресторан, альтанки, а також спортивні та дитячі майданчики.

«Чарівна долина» (KOI пляжний комплекс)

Де розташована: с. Родатичі, вул. Озерна, 1.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: 650 грн у будні та 800 грн у вихідні, для дітей – 400 грн у будні та 450 грн у вихідні, діти зростом до 115 см – безкоштовно. Для мешканців готелю або учасників бойових дій – 450 грн. У вартість входить лежак, рушник та парасоля на два лежаки. Із 17:00 по 20:00 можна скористатись «вечірнім тарифом» – 400 грн у будні та 450 грн у вихідні, у вартість входить рушник та лежак (за наявності вільних лежаків).

Детальніше: сайт.

Озеро в Суховолі

Озеро розташоване за 15 км від Львова й утворилося на місці вапнякового кар’єру. Місцеві називають озеро «Шутер».

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.