Спекотне літо розпочалося за календарем, тож львів’яни шукають затишних локацій на природі, де можна відпочити у вікенд. Департамент спорту, молоді і туризму ЛОВА підготував добірку, куди можна з’їздити до водоспадів на Львівщині. Ліс, природа і шум води – саме те, що потрібно, що перезарядитися перед новим робочим тижнем.

Водоспад Лазний (10,5 м)

Водоспад Лазний (фото з Вікіпедії)

Найвищий водоспад Львівщини, розташований в національному парку «Сколівські Бескиди» між селищами Довге і Сопіт. Перепад води утворився там, де невеликий гірський потік Лазний, що є притокою річки Стрий, перетинає скельний масив. Трикаскадний водний потік та густий карпатський ліс довкола приваблює туристів.

Водоспад розташований у глибокій ущелині і дістатись до нього доволі складно. Але плюсом є мала кількість туристів.

Водоспад Сопіт (8 м)

Водоспад Сопіт (фото Юрія Гурняка/Вікіпедія)

Цей водоспад теж розташований в карпатському національному парку «Сколівські Бескиди», неподалік від однойменного села Сопіт. Безіменний потічок впадає в річку Сопіт і стрімко стікає скелею, утворюючи невеличке озеро. Крім гарного краєвиду, бонусом для відвідувачів буде свіже повітря та красива природа.

Водоспад Кам’янка (6 м)

Водоспад Кам’янка (фото ZAXID.NET)

Найпопулярніший серед туристів водоспад розташований за 7 км від міста Сколе у долині потрощеного каміння, обваленого з гір. Кам’яна брила розділяє водоспад на два потоки. Найбільш видовищним він є саме навесні та на початку літа, коли річка Кам’янка повноводна. Неподалік водоспаду є місця для відпочинку та оглядові майданчики. Цього року там мають облаштувати інклюзивний доступ.

Недалеко від Кам’янки розташоване Мертве або Журавлине озеро, багате на сірководень, тому живі організми там не водяться.

Водоспад Гуркало (5 м)

Водоспад Гуркало (фото Ігоря Гвоздецького/Кarpatium)

Розташований на ріці Велика Річка (притока річки Стрий) біля міста Сколе. Скельний виступ розділяє каскад водоспаду на два потоки. У посушливу погоду менший струмінь майже зникає. Внизу є невелике озерце діаметром 10 м і глибиною 2 м. Гуркало відповідає своїй назві: після інтенсивних дощів, коли води Великої Річки сягають максимуму, водний потік стрімко біжить зі скель хребта Парашки з великим гуркотом.