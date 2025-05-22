Водоспад Кам'янка є популярним туристичним місцем

У Національному природному парку «Сколівські Бескиди», що у карпатському регіоні Львівської області, облаштують оглядовий майданчик біля водоспаду на річці Кам’янка. Ця ділянка стане безбар’єрним простором на популярному туристичному маршруті.

Як повідомили в Львівській обласній адміністрації, загальна вартість робіт – 170,4 тис. грн, з них 154 тис. грн – з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

«Проєкт реалізовують з метою створення безбар’єрного простору та забезпечення рівного доступу до унікальної природної пам’ятки для всіх категорій населення, зокрема для людей з інвалідністю, маломобільних осіб, людей поважного віку, вагітних жінок, батьків із дітьми», – уточнили в ЛОВА.

Інклюзивний оглядовий майданчик передбачає:

безпечне покриття;

перила, що відповідатимуть сучасним стандартам доступності;

тактильні таблички з шрифтом Брайля для людей із порушеннями зору;

придатний для пересування на колісних кріслах чи з дитячими візками туристичний маршрут від центральної дороги до водоспаду;

інформаційні знаки, стенди і щити з інформацією про парк та правила поведінки на його території.

«Ми працюємо над тим, щоб природні локації Львівщини ставали комфортними, безпечними та відкритими для всіх. Цей проєкт – приклад того, як турбота про довкілля поєднується з повагою до потреб кожної людини», – зазначила т.в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації Оксана Війтик.

Нагадаємо, як раніше інформував ZAXID.NET, у національному природному парку «Сколівські Бескиди» обладнають нескладний маршрут для маломобільних людей протяжністю у 1,8 км, який пролягатиме стежкою «До джерел мінеральної води».