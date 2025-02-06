Прогулянки горами стануть доступні для ветеранів та людей з інвалідністю

У національному природному парку «Сколівські Бескиди» у Карпатах обладнають нескладний маршрут для маломобільних людей. Там замостять доріжки, зроблять вбиральні для людей з інвалідністю, встановлять спеціальні інформаційні борди. Проєкт безбар’єрного маршруту для нацпарку напрацювали фахівці Big City Lab. На його втілення нацпарк вже залучив один грант і шукає ще кошти, роботи розпочнуть наступного року.

Команда Big City Lab дослідила територію нацпарку на можливість створення безбар’єрних маршрутів. Після аналізу трьох туристичних шляхів там визначили оптимальний варіант та розробили концепцію безбар’єрного маршруту, яка зробить природні локації доступними для всіх відвідувачів.

Протяжність маршруту у 1,8 км, який пролягатиме стежкою «До джерел мінеральної води», можна буде пройти за годину-півтори. Прогулянка розпочнеться від урочища Павлів Потік і закінчиться біля сірководневого джерела. По дорозі туристи минатимуть малий водоспад та ще одне джерело залізної води.

Маршрут, на якому обладнають безбарʼєрну стежку для маломобільних людей

Однак, щоб цими природними локаціями могли насолоджуватись також відвідувачі, які мають труднощі у пересуванні, потрібне спеціальне рівне та безпечне мощення з мінімальним ухилом, тактильні карти і знаки на маршруті, зони для відпочинку.

Візуалізація Big City Lab безбарʼєрного маршруту у «Сколівських Бескидах»

Директор нацпарку Василь Приндак розповів ZAXID.NET, що на втілення цього проєкту «Сколівські Бескиди» разом зі Сколівською міськрадою вже отримали 100 тис. євро гранту від своїх партнерів Франкфуртського зоологічного товариства за програмою «Безмежні Карпати». За ці гроші над озером облаштують пірс для відпочинку, прогулянкові місця, туалети та стоянки для маломобільних людей, на маршруті буде еколого-пізнавальна стежка зі спеціальними стендами.

«Він розрахований на два роки. Зараз розпочали проєктування, наступного року його втілимо. Але ці кошти покривають дуже невелику частину пропонованого проєкту. Тому зараз оформляємо інші грантові заявки», – розповів ZAXID.NET Василь Приндак.

За свої кошти парк облаштує рекреаційну зону. За планом, пристосований безбарʼєрний маршрут мають закінчити через 2 роки.