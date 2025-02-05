Команда із п’яти українських військових успішно підкорила найвищу вершину Африки

Команда із п’яти українських військових успішно підкорила найвищу вершину Африки й четвертий за висотою пік «семи вершин» – Кіліманджаро. До команди входять четверо військових після ампутацій, серед яких воїн з Львівщини Михайло Матвіїв із протезом ноги, та ще одна військова після важких поранень. Про це 5 лютого повідомила Львівська обласна військова адміністрація.

Як вказано на сторінці проєкту The Second Wind Project, на найвищу вершину Африки Кіліманджаро (5895 м) зійшли Ольга «Висота» Єгорова, Владислав «Шатя» Шатіло, Роман «Добряк» Колесник, Михайло «Грізлі» Матвіїв, Олександр «Рагнар» Міхов. Всю експедицію супроводжують професійні гіди, лікар, партнери та знімальна група, яка фільмує сходження.

«Це сходження стало історичним: серед українських військових ще ніхто з протезом нижньої кінцівки не піднімався на вершину Африки. Ба більше, у світі немає випадків, коли одразу четверо військових на протезах, а також військова після поранень здійснили таке групове сходження», – повідомили на сторінці проєкту.

До команди входять четверо військових після ампутацій та ще одна військова після важких поранень

Видання The Village розповідало, що команда готувалась чотири місяці, а також проходила медичний чекап організму. Зокрема, Роман «Добряк» Колесник та Михайло «Грізлі» Матвіїв пройшли кілька етапів обстежень у львівському центрі Unbroken.

Михайло Матвіїв із Львівщини – боєць Центру спеціального призначення НГУ «Омега» . У грудні 2023 року він отримав важке поранення біля Великої Новосілки. Втратив нижню кінцівку, але не втратив головного – незламний дух. Після протезування він повернувся до активного життя.

Владислав Шатіло став добровольцем у 18 років. Із 2014 року служив у Луганській області, на маріупольському напрямі та в районі Світлодарської дуги, зокрема й у складі «Азову». Праву ногу нижче коліна втратив у березні 2019 року, наступивши на російську протипіхотну міну. Влітку того ж року отримав протез. Через поранення звільнився з армії, але в 2022 році повторно мобілізувався і брав участь у обороні рідного міста Чернігова. Протез не завадив йому не лише повернутися на службу, а й у 2022 році стати золотим та бронзовим призером змагань Warrior Games в США.

Роман Колесник із Київщини, до ЗСУ приєднався на початку повномасштабної війни. Поранення отримав від уламку танкового снаряда під час успішного штурму, запротезувався у вересні 2022 року. Він є кандидатом у майстри спорту й колишній тренер з ММА.

Ветеран Олександр Міхов є громадським діячем, волонтером і блогером. У травні 2023 року під Луганськом під час бойового завдання втратив кінцівку нижче коліна. Після травми став чемпіоном України та срібним призером чемпіонату світу з пара-джиу-джитсу.

Ольга Єгорова з Дніпропетровщини до повномасштабного вторгнення займалась важкою атлетикою і стала майстром спорту. 24 лютого 2022 долучилась до добровольчого руху, а згодом до ЗСУ, де пройшла шлях від діловода до стрільчині. В 2023 році отримала важке осколкове поранення живота. Згодом отримала ще одну травму під час бойової місії. Зараз повністю відновилася та повернулася до служби. Вона мріє водити людей у гори, здійснити навколосвітню подорож на велосипеді та написати книгу.