У четвер, 16 січня, у Львові 25-річний десантник з ампутованою рукою Крістіан Альберт отримав посвідчення водія. Іспит з водіння він успішно склав у сервісному центрі МВС, що на вул. Богданівській, 44.

25-річний захисник Крістіан Альберт готується до складання практичного іспиту з водіння. З 2019 року він служив за контрактом в лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. В березні 2022 року під час стрілецького бою захисник отримав сім кульових поранень. Сталося це в Бучі.



«Три кулі зайшли в руку, одна там залишилась. І ще чотири кулі потрапили в таз та стегно. Щось ще потрапило в бронежилет, але це не суттєво. Евакуація була на інший день, рука вся була поломана, руку я вже не відчував. У мене був турнікетний синдром. Після госпіталізації, через два дні, мені ампутували руку», – розповів захисник Крістіан Альберт.

Крістіан жартома каже, що він лівша, тож йому пощастило, що ампутували праву руку. Поранення не стало для захисника перешкодою у бажанні водити авто.

«Відрізняється тільки тим, що я не можу керувати механічною коробкою передач, лише автоматичною. Бувають труднощі з увімкненням “аварійки” або кондиціонера, але загалом однією рукою машиною можна керувати. Це не так важко. Так само як писали, готувати. Вирішив отримати посвідчення, бо захотів машину купити. Набрид громадський транспорт, цікаво на машині їздити», – сказав Крістіан Альберт.

Після короткого інструктажу Крістіан вирушає в екзаменаційний заїзд. Навчання з водіння у Львові для людей з інвалідністю відбувається на базі Львівського державного університету внутрішніх справ. Проєкт «Безбар'єрність» ініціювала перша леді Олена Зеленська. Навчання складається з теоретичної і практичної частин. Відпрацювання навичок водіння відбувається на спеціально обладнаних автомобілях.

«Автошкола, яка функціонує у Львові на базі університету внутрішніх справ, з квітня 2023 року здійснила підготовку зареєстрованих понад 70 осіб. В цьому числі та категорія, яка пройшла відповідний курс підготовки, як теоретичний, так і практичний. Це більше 50 осіб, які станом на сьогодні отримали водійські посвідчення. З них – 15 осіб – це хлопці, дівчата, які є учасниками російсько-української війни», – розповів ректор Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Швець.

Практичний іспит з водіння люди з інвалідністю можуть складати у Львові лише у сервісному центрі, що на вулиці Богданівській,44.

«Взагалі в Регіональному сервісному центрі у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях наразі лише в нас на Богданівській є змога складати іспит з водіння людям з інвалідністю, адже лише в нас є переобладнаний автомобіль, він є один. Тож людям з Закарпаття чи Івано-Франківщини треба приїжджати в наш сервісний центр, але ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість машин», – пояснив керівник територіального сервісного центру №4651 Юрій Климко.

Тим часом Крістіан завершує свій іспит і ділиться враженнями.

«Я склав іспит, все пройшло чудово. Рухалися 30 км на годину, як казав інструктор. Не важко було, та й незручностей теж не було», – поділився Крістіан Альберт.

Вже за кілька хвилин Крістіан отримує посвідчення водія. Захисник ділиться, що у першу мандрівку вирушить до Мукачева – там його домівка.