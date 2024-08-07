Мабутні водії складатимуть іспити у сервісному центрі на вул. Богданівській

Регіональний сервісний центр МВС у Львівській області скасував можливість складання іспитів з водіння у сервісному центрі в селі Зимна Вода біля Львова. Натомість така можливість з’явилася в сервісному центрі МВС на вул. Богданівській у Львові.

У Регіональному сервісному центрі МВС розповіли ZAXID.NET, що майбутні водії мають можливість скласти іспити у сервісному центрі в Зимній Воді лише до 17 серпня. Вже з 20 серпня така послуга стане доступною у сервісному центрі на вул. Богданівській, який відкрили у березні цього року і в якому досі були доступні послуги з реєстрації транспортних засобів та обміну посвідчення водія. Нові маршрути, на яких відбуватимуться іспити в сервісному центрі на вул. Богданівській, оприлюднять 20 серпня. Також на нове місце переїдуть навчальні автомобілі, які досі були в сервісному центрі в Зимній Воді.

«Аналізуючи попит, який існує на практичні іспити, сітку розташування самих автошкіл, які займають підготовкою водіїв, було прийнято рішення про перенесення екзаменаційного хабу на вул. Богданівську. У тій частині міста розташована велика кількість автошкіл, у той час у Зимній Воді розташовано лише п’ять автошкіл», – пояснив речник сервісного центру МВС Сергій Бобра.

Відтепер дві локації для складання іспитів на водійське посвідчення розташовані безпосередньо у Львові – у сервісному центрі на вул. Данила Апростола та на вул. Богданівській.

За неофіційною інформацією, місце складання іспитів перенесли з Зимної Води і через те, що місцева влада протестувала проти пролягання екзаменаційних маршрутів для майбутніх водіїв центральними вулицями села.

Нагадаємо, навесні цього року Зимноводівська сільрада самовільно встановила дорожні знаки «Житлова зона» на головній вулиці села, де пролягали маршрути розташованого в селі сервісного центру МВС. Таке рішення сільський голова Володимир Гутник пояснив тим, що навчальна їзда створює незручності місцевим мешканцям, і вони зверталися зі скаргами. Після розголосу незаконні дорожні знаки демонтували.