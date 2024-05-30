Дорожні знаки «Житлова зона» встановили на центральній вулиці Зимної Води, де пролягають маршрути сервісного центру для майбутніх водіїв

Зимноводівська сільрада біля Львова заборонила навчальну їзду майбутніх водіїв центральною вулицею, де пролягають маршрути розташованого в селі сервісного центру МВС. На вулиці встановили дорожні знаки «Житлова зона», які передбачають цілу низку обмежень, в тому числі не дозволяють навчальну їзду. У патрульній поліції розповіли, що знаки встановлені без погоджень, отже мають бути демонтовані.

Сервісний центр МВС у Зимній Воді біля Львова є одним із найбільш популярних за кількістю охочих отримати водійські права. У середині травня на вул. Львівській, яка є центральною в селі та по якій пролягають усі затверджені маршрути сервісного центру МВС, з’явилися нові дорожні знаки «Житлова зона», які забороняють навчальну їзду – не дозволяють майбутнім водіям підготуватися до практичного іспиту, проїхавшись по маршруту. Про це повідомили дописувачі групи «Права без хабарів» у Facebook.

Голова Зимноводівської громади Володимир Гутник каже, що дорожні знаки «Житлова зона» на вул. Львівській у Зимній Воді встановили за рішенням виконкому сільської ради, зважаючи на скарги місцевих мешканців, яким навчальна їзда створює незручності.

«Приватні фірми, які навчають їзді, замість того, щоб навчати, в першу чергу, на навчальних майданчиках, навчають своїх студентів на території нашої громади. Неможливо ні пройти, ні проїхати, тому що люди, які не вміють їздити, створюють багато перешкод для транспорту. Село перегружене, вулиці в селі є завужені. Десятки машин їдуть одна за другою по селі. Це неможливо і неприпустимо. Тому і встановили відповідні знаки», – розповів Володимир Гутник ZAXID.NET.

На думку сільського голови, сервісний центр МВС мав би узгоджувати з керівництвом громади маршрути для складання іспитів на водійські права, а такого погодження не було.

«Сервісний центр з нами нічого не погоджував. Дороги є комунальні, наша власність. Бодай треба запитати, чи можна, чи не можна. А отак нагло їздити і робити, що хотіти, це неприпустимо, тому що люди обурюються», – додав він.

На вулиці Львівській у Зимній Воді заборонили навчальну їзду, встановивши відповідні знаки (фото Василя Сташківа)

У регіональному сервісному центрі МВС розповіли, що законодавство не передбачає узгодження маршрутів для складання іспитів на водійські права з селищними чи міськими радами. Натомість усі маршрути сервісного центру МВС в Зимній Воді погоджені з Львівською ОВА. Водночас, сервісний центр розробляє та планує затвердити низку додаткових маршрутів, які будуть обходити згадану вулицю.

Як запевняють в сервісному центрі МВС, на складання іспитів на права нові дорожні знаки в Зимній Воді не вплинули.

«На вул. Львівській встановили дорожні знаки, які обмежують навчальну їзду, але іспит в сервісному центрі МВС не є навчальною їздою. Відповідно, законодавство не забороняє приймати іспити в зоні дії такого знаку. Станом на сьогодні іспити по затверджених маршрутах приймаються без змін», – розповів речник регіонального сервісного центру МВС Сергій Бобра.

Найцікавіше, що дорожні знаки «Житлова зона» в Зимній Воді місцева влада встановила самовільно, без погодження з відділом безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Львівщини. У поліції розповіли ZAXID.NET, що дорожні знаки мають бути демонтовані.

«Ми не погоджували встановлення цих дорожніх знаків. На місце події вже виїхали інспектори відділу безпеки дорожнього руху, які встановлять обставини та видадуть припис на усунення порушень», – зазначила речниця патрульної поліції Катерина Рибій.

Відповідно до ПДР, дорожній знак «Житлова зона» забороняє навчальну їзду, транзитний рух транспорту, стоянку поза спеціально відведеними місцями та стоянку з працюючим двигуном, а також обмежує максимальну швидкість руху до 20 км/год. Вул. Львівська є центральною в Зимній Воді, її довжина близько 2,4 км, там розміщена приватна житлова забудова. Маршрути сервісного центру МВС пролягають практично по всій довжині вулиці.