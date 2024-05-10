Павло Яцина очолює Регіональний сервісний центр МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях з вересня минулого року

Начальник Регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Павло Яцина оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік, а також повідомлення про суттєві зміни в майновому стані в цьому році. На початку травня посадовець придбав кросовер Tesla Model Y за 700 тис. грн.

Павло Яцина очолив Регіональний сервісний центр МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вісім місяців тому – на початку вересня минулого року. Перед тим очолював Регіональні сервісні центри у Донецькій та Закарпатській областях. Також за сумісництвом він працює асистентом кафедри міжнародної політики Ужгородського національного університету.

Сукупний дохід Павла Яцини за 2023 рік склав трохи більше 430 тис. грн. Зокрема, він отримав 9,8 тис. грн зарплати в Ужгородському національному університеті, а також 332 тис. грн за час роботи в Регіональному сервісному центрі МВС Донецької області та близько 190 тис. грн зарплати у Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Відповідно до декларації, Павло Яцина зберігає 15 тис. доларів та 3 млн грн готівкою.

Очільник Регіонального сервісного центру МВС має у власності земельну ділянку площею 9 соток та з осені 2022 року володіє недобудованим житловим будинком площею майже 300 м2 в Ужгороді. Окрім того, в Ужгороді він користується житловим будинком площею 196 м2, який записаний на родичку, та квартирою площею 39 м2 у Львові.

Павло Яцина є власником мотоцикла Harley-Davidson FLTRXS 2019 року випуску (вказана вартість на момент придбання – 200 тис. грн). У 2023 році мав право безоплатного користування легковиком Škoda Kodiaq 2022 року випуску, який зареєстрований на фірму «Агрофруктсервіс».

На початку травня цього року Павло Яцина подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, задекларувавши дохід 900 тис. грн від відчуження рухомого майна. З декларації незрозуміло, яке саме рухоме майно продав посадовець. І вже за тиждень очільник Регіонального сервісного центру МВС придбав автомобіль Tesla Model Y 2022 року випуску за 700 тис. грн. Варто зауважити, що середня ринкова ціна такого авто майже вдвічі більша.

Нагадаємо, у вересні минулого року регіональні сервісні центри МВС в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях об’єднали в один підрозділ.