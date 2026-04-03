Андрій Карбовник був депутатом Львівської міської та районної рад

У віці 50 років помер колишній депутат Львівської міськради та Львівської районної ради від ВО «Свобода» Андрій Карбовник. Про це у п’ятницю, 3 квітня, повідомив його однопартієць, депутат Львівської міськради Андріян Гутник.

«Перестало битися серце свободівця, націоналіста Андрія Карбовника. Депутата Львівської районної ради та Львівської міської ради двох скликань. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять», – йдеться в повідомленні Андріяна Гутника у фейсбуці.

Парастас за Андрієм Карбовником відбудеться 3 квітня о 19:00 у Козацькій дерев’яній Церкві Пресвятої Трійці УГКЦ (м. Львів, вул. Садибна, 1а). Чин поховання – у суботу, 4 квітня, о 11:00.

Андрій Карбовник був депутатом Львівської міськради у 2010-2020 роках. Працював у постійній комісії із питань інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики.

За час депутатства Андрій Карбовник кілька разів був учасником публічних скандалів. У 2018 році він погрожував фізичною розправою невідомим, що стерли його ім'я з лавок, які депутат встановив на Сихові.

Також депутат відзначився неординарним висловлюванням щодо колег-депутатів –на засіданні сесії порівняв дії фракції «Самопомочі» з сексуальним самозадоволенням. Після цього комісія законності розглянула скаргу та винесла попередження свободівцю за неетичну поведінку. У 2019 році Андрія Карбовника називали серед спонсорів президентської кампанії кандидата від націоналістичних сил Руслана Кошулинського.