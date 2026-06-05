Інцидент з дроном наразі розслідує прокуратура

У п’ятницю, 5 червня, у румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Міноборони країни повідомило, що він схожий на ті, які використовуються у війні в Україні. Про це пише румунське видання Digi24.

Зазначається, що дрон виявили близько 6:00 ранку в районі причалів № 77–78 порту Констанца. Влада ввела «червоний» рівень реагування, а потенційно небезпечну зону ізолювали служби Румунської розвідувальної служби, Берегової охорони та Міністерства національної оборони. Через загрозу вибуху мешканців прилеглих районів евакуювали.

«Морський дрон, виявлений сьогодні вранці, 5 червня, у цивільному порту Констанца, поблизу штаб-квартири Румунської агенції з порятунку людей на морі, вибухнув близько 10:30, не спричинивши жертв», – додали в оборонному відомстві Румунії.

За попередніми даними, йдеться про український надводний дрон Magura, на борту якого було кілька десятків кілограмів вибухівки. Інцидент наразі розслідує прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

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Джерела з порту Констанца повідомили Digi24, що дрон застряг у захисній дамбі проти забруднення, за кілька сотень метрів від нафтового термінала порту. За їхніми даними, в прибережній зоні Констанци було виявлено ще чотири човни з вибухівкою.



Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його поінформували про вибух військово-морського безпілотника, коли він їхав до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани. Дан заявив, що правоохоронні органи та служби безпеки оперативно відреагували та превентивно евакуювали район до інциденту. Він також зазначив, що наразі немає жодних ознак постраждалих.

Доповнено. Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що під час виконання завдань в Чорноморській зоні один з морських українських катерів під впливом засобів РЕБ росіян втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Українські морпіхи повідомили про інцидент румунських колег, аби запобігти втратам серед цивільного населення.

Нагадаємо, 29 травня у румунському місті Галац російський дрон «Герань-2» упав на житлову багатоповерхівку, у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Того ж дня президент країни Нікушор Дан заявив, що дрон, який впав у Галаці, підбила українська ППО, через що він змінив траєкторію. Він наголосив, що відповідальність за падіння дрона несе саме Росія.

Уже 31 травня президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія має змінити свою тактику атак і продовжити удари по Україні без ризиків для Румунії.