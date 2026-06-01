Президент Румунії закликав завдавати ударів по Україні без ризиків для румунських громадян

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія має змінити тактику обстрілів України, щоб вони не загрожували румунам. Про це він сказав 31 травня в інтервʼю BBC.

Під час розмови з журналістами Дан повідомив, що дронові інциденти стають дедалі більш загрозливими для Румунії. За його словами, з 2024 року на території країни зафіксували 20-30 інцидентів з БпЛА.

Президент Румунії розповів, що спершу до країни залітали дрони без вибухівки, проте згодом у БпЛА почали виявляти бойову частину. Зокрема, у квітні румунські військові виявили безпілотник з вибухівкою, яка не здетонувала.

Після цього Нікушор Дан заявив, що Росія має змінити свою тактику атак і продовжити удари по Україні без ризиків для Румунії.

«Це стає загрозою для румунських громадян. Тому коли росіяни б'ють по (українських) містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам», – сказав Дан.

Під час майже години розмови румунський президент жодного разу не сказав, що удари Росії по Україні протиправні, а також не наголошував на необхідності їхнього припинення. Водночас під час брифінгів щодо падіння безпілотника на багатоповерхівку в румунському місті Галац Нікушор Дан неодноразово заявляв, що інцидент виник виключно з вини Росії.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня у румунському місті Галац російський дрон упав на житлову багатоповерхівку, у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. Після цього МЗС Румунії оголосило російського генконсула в країні персоною нон ґрата і закрило генконсульство Росії у місті Констанца.

Того ж дня Нікушор Дан заявив, що дрон, який впав у Галаці, підбила українська ППО, через що він змінив траєкторію. Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за падіння дрона несе саме Росія.

31 травня президент Румунії опублікував фото безпілотника, що впав на багатоповерхівку та підтвердив його російське походження. Аналітики підтвердили, що в Галаці впав російський аналог Shahed – «Герань-2».