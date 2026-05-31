Внаслідок атаки на станції зайнялася масштабна пожежа

Далекобійні дрони ССО уразили важливий вузол, який сполучає два найбільших нафтопроводи Росії, що ведуть до Європи. Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію у Кіровські області, яка є ключовою точкою нафтопроводу «Сургут-Полоцьк» та суміжною ланкою трубопроводу «Дружба», повідомили у пресслужбі командування ССО у неділю, 31 травня.

Вранці російські телеграм-канали поширили фото з Кіровської області, на якому видно великий стовп диму на одній з нафтостанцій. У пресслужбі ССО підтвердили, що удар припав на ЛВДС «Лазарєво», яка розташована за майже 120 км від кордону України.

Ця станція забезпечує транзит західносибірської сирої нафти на російські НПЗ. Крім того, через ЛВДС російська нафта транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга, а також до Білорусі.

«Станція також з’єднується з системою магістрального трубопроводу “Дружба”, що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині РФ нафтопроводами», – повідомили у пресслужбі ССО.

Також у пресслужбі ССО підтвердили серію ударів по нафтобазі «Агропродукт» у селищі Матвєєв Курган у Ростовській області. Раніше про пожежу на території нафтобази повідомили російські пабліки.

Нагадаємо, також у ніч на 31 травня українські дрони атакували НПЗ у Саратові. Внаслідок серії ударів там зайнялася масштабна пожежа.