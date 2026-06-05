Засуджена агітувала своїх колег співпрацювати з росіянами в окупованому Бердянську

Суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією голові Полтавського райсуду, яка працювала на російську ФСБ. Засуджена передавала ворогу інформацію про локації Сил оборони на півдні України та пропагувала рашизм. Про це 5 червня повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Служба безпеки України.

Правоохоронці традиційно не називають імені засудженої, однак, за даними «Кременчуцького Телеграфа», ідеться про голову Полтавського районного суду Ларису Богомолову.

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За матеріалами справи, навесні 2022 року, коли Бердянськ на Запоріжжі опинився під російською окупацією, місцева суддя з власної ініціативи вийшла на контакт із представником ФСБ і почала співпрацювати з ворогом.

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На замовлення росіян обвинувачена збирала та передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових на Донеччині, зокрема дані про бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя у напрямку Мангуша. Також вона збирала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну.

Окрім цього, зрадниця рекомендувала своєму куратору від ФСБ кандидатури на посаду гауляйтера Бердянська, керівника захопленої місцевої лікарні та інше.



Паралельно з цим зловмисниця агітувала своїх колег підтримати кремлівський режим і співпрацювати з ворогом.



За матеріалами справи, влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де очолила один із районних судів Полтавської області. Співробітники СБУ затримали її в робочому кабінеті. Вища рада правосуддя прийняла рішення про її звільнення з посади судді.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою без права внесення застави.