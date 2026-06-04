Українські дрони зірвали роботу російського хабу в Донецькому аеропорту

Бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем узяли під вогневий контроль територію навколо Донецького аеропорту. Це перша операція такого типу в сучасній історії українського війська. Про це повідомила пресслужба підрозділу в четвер, 4 червня.

Військові з’ясували, що російські окупанти перетворили знищений у боях аеропорт на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних дронів типу «шахед». У відповідь Сили оборони почали системне ураження об’єктів ворожої інфраструктури на території аеродрому.

«Наші оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ми ведемо системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасовувати вильоти», – ідеться в повідомленні.

Офіцер 1-го окремого центру СБС Серафим «Фалько» Гордієнко, який відповідав за планування операції, назвав вогневий контроль над Донецьким аеропортом прикладом асиметричної операції. За його словами, під час операції невеликим силам вдалося зірвати оперативно-стратегічні плани противника на цьому напрямку.

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До слова, 3 червня Третій армійський корпус показав панораму Донецька та стадіону «Донбас Арена» під час операції з ураження тилової логістики росіян на Донеччині та Луганщині.