Зеленський заявив, що Україна пропонує РФ закінчити цю війну чесно, достойно й з обов’язковими гарантіями

Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору Владіміру Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну». Текст листа оприлюднили на сайті президента ввечері 4 червня.

На початку листа Зеленський зазначив, що часи, коли багато українців ставилися позитивно до лідера РФ, давно минули. Адже російський диктатор обрав війну без причини.

«Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей», – написав президент України.

Він відзначив, що обурення росіян через наслідки повномасштабної війни з кожним днем лише зростає.

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«Ваші ресурси суттєво скорочуються. У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. Ми будемо робити все, щоб світ про це подбав», – сказав Зеленський.

Президент навів дані з доповіді розвідки про втрати російської армії на фронті в Україні в травні. Ідеться про понад 30 тис. убитих і важкопоранених росіян.

«Не те щоб ми в Україні переживали про росіян. Після всього, що принесла в Україну ваша війна. Але я дбаю про українців. Ми втрачаємо своїх людей, і кожна наша втрата нам болить. І навіть коли рівень втрат українських один до п’яти чи один до шести в порівнянні з втратами російськими, це все одно має велике значення», – ідеться в повідомленні.

Президент запевнив, що Збройні сили й надалі чинитимуть опір росіянам, які прийшли на українську землю. За даними української розвідки, російська влада розглядаєте плани війни ще й на 2027 і 2028 роки.

«Також ми знаємо, що ви сподіваєтеся, що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше. Ви хочете втягнути ще більше у війну Білорусь, і зараз ми змушені готуватися ще й до цього. Ми бачимо, що ви розігруєте якусь партію з Придністров’ям. Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії», – зазначив він.

Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує закінчити цю війну чесно, достойно й з обов’язковими гарантіями.

«Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану, і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч (...) Я пропоную визначити чітку дату зустрічі», – підкреслив президент.

Водночас він наголосив, що після таких 26 років політики РФ «українському лідеру у Москві, як і російському лідеру в Києві, робити нічого». Зеленський зазначив, що місцями для переговорів можуть стати Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу тощо.

До розпочатого між Україною та РФ двостороннього треку також можуть приєднатись інші учасники, зокрема Європа та США.

«Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини», – додав Зеленський.

Ознайомитись з повним текстом листа президента можна за посиланням.

Зауважимо, Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до прямих мирних переговорів із російським лідером Владіміром Путіним. Остання така заява пролунала під час спільної пресконференції президента з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня. За його словами, Київ не хоче чекати, поки США закінчать розв’язання інших глобальних конфліктів, а прагне діяти вже зараз.