За законопроєкт проголосували 226 конгресменів

У четвер, 4 червня, Палата представників США схвалила законопроєкт Ukraine Support Act про надання Україні військової допомоги, підтримку її відбудови та посилення санкцій проти Росії. Документ вдалося винести на голосування в обхід стандартної процедури завдяки підтримці частини республіканців. Про це повідомила американська газета The Hill.

За законопроєкт проголосували 226 конгресменів, проти – 195.

Під час виступу в Палаті представників провідний демократ у Комітеті із закордонних справ Палати представників Грегорі Мікс наголосив, що всі прагнуть завершення війни, однак ключовим залишається питання шляхів досягнення миру.

Він закликав Конгрес підтримати «хоробрих українців, які борються за своє майбутнє, надати їм зброю, необхідну для самооборони, змусити Кремль понести витрати за цей аморальний конфлікт та притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини».

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Вирішальним для винесення документа на голосування став підпис республіканця Кевіна Кілі під відповідною петицією. Він став 218 конгресменом, чия підтримка дозволила розпочати процедуру розгляду. Напередодні голосування, 3 червня, ще шестеро республіканців разом із демократами забезпечили необхідну кількість голосів для винесення питання на голосування.

Згаданий документ передбачає підтримку післявоєнного відновлення України, протидію російському впливу, нові санкції проти РФ, додаткову безпекову допомогу країнам Балтії та надання Україні кредитів на закупівлю американського озброєння.

The Hill припускає, що законопроєкт навряд чи отримає розгляд у Сенаті, де більшість також контролюють республіканці, а лідер палати Джон Тун зазвичай дотримується позиції президента.

У Палаті представників республіканці, які виступають проти цього документа, вказали на застарілість формулювань та розкритикували його як «партійний законопроєкт», покликаний зробити Україну клином для розколу республіканців.

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Браян Маст також розкритикував демократів за те, що вони обійшли звичайну процедуру комітету та обмежили можливості Трампа у спробах посередництва для припинення війни Росії проти України.

Газета нагадує, що паралельно у Сенаті з квітня 2025 року залишається заблокованим двопартійний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, що передбачає санкції проти Росії та високі мита для країн, які купують російську нафту. Республіканці та демократи продовжують сперечатися щодо формулювань.