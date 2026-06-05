Військові біля сортувального центру, де стався вибух

У Києві на території сортувального центру поштового оператора під час огляду посилки стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, а ще двоє дістали поранення. Про це повідомила поліція Києва у п’ятницю, 5 червня.

За інформацією поліцейських, інцидент трапився вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі.

Попередньо встановлено, що вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок детонації загинув 59-річний чоловік, ще двоє людей віком 37 та 41 рік отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва кваліфікували як терористичний акт. За цим фактом відкрито досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України.

Логістична компанія «Нова пошта» повідомила про загибель внаслідок вибуху у сортувальному депо у Києві 58-річного Івана Жарого.

У результаті вибуху загинув працівник НП Іван Жарий

Ще двоє співробітників – Вадим Проценко й Денис Карачов – отримали травми та перебувають під наглядом медиків.

Роботу терміналу тимчасово призупинено. На місці тривають слідчі дії та робота профільних служб для встановлення всіх обставин і причин події.

«Нова пошта повністю співпрацює з правоохоронними органами та рятувальними службами. До завершення офіційного розслідування компанія утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту», – повідомили у пресслужбі компанії.