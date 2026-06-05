На поштовому терміналі в Києві стався вибух, є загиблий і поранені
Вибух пролунав в Оболонському районі міста
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У Києві на території сортувального центру поштового оператора під час огляду посилки стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, а ще двоє дістали поранення. Про це повідомила поліція Києва у п’ятницю, 5 червня.
За інформацією поліцейських, інцидент трапився вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі.
Попередньо встановлено, що вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок детонації загинув 59-річний чоловік, ще двоє людей віком 37 та 41 рік отримали поранення.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва кваліфікували як терористичний акт. За цим фактом відкрито досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України.
Логістична компанія «Нова пошта» повідомила про загибель внаслідок вибуху у сортувальному депо у Києві 58-річного Івана Жарого.
У результаті вибуху загинув працівник НП Іван Жарий
Ще двоє співробітників – Вадим Проценко й Денис Карачов – отримали травми та перебувають під наглядом медиків.
Роботу терміналу тимчасово призупинено. На місці тривають слідчі дії та робота профільних служб для встановлення всіх обставин і причин події.
«Нова пошта повністю співпрацює з правоохоронними органами та рятувальними службами. До завершення офіційного розслідування компанія утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту», – повідомили у пресслужбі компанії.