Керівники ТЦК на Буковині мобілізували до війська близько 200 нереальних призовників
Підозрюваним загрожує штраф до 68 тис. грн або три роки виправних робіт
Колишніх начальників Дністровського та Вижницького районних ТЦК та СП підозрюють у фіктивній мобілізації майже 200 нереальних призовників. Правопорушення викрили працівники СБУ Буковини. Керівники військкоматів вносили вигадані дані в систему «Оберіг».
Офіс прокурора повідомляв, що на Буковині є факти фіктивної мобілізації нереальних чоловіків та що цієї схеми причетний один з керівників районного ТЦК та СП. Однак під час розслідування працівники СБУ з’ясували, що схема діяла ширше, а до мобілізації «мертвих душ» причетний ще один колишній керівник військкомату.
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За даними слідства, посадовці вносили до системи «Оберіг» анкетні дані щодо близько 200 вигаданих осіб. Про це повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області у вівторок, 11 серпня. Далі на підставі неправдивих відомостей вони підписували фіктивні накази щодо нібито призову рекрутів на військову службу та відправлення їх до військової частини, а відтак – зняття з обліку. Вся схема діяла протягом трьох місяців 2026 року – січня, лютого та березня.
Керівникам ТЦК загрожує штраф до 68 тис. грн або виправні роботи до 3 роківЯкщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Правоохоронці встановили, що такі дії ексначальників ТЦК та СП унеможливлювали належне планування та комплектування військових частин ЗСУ і загрожували обороноздатності держави в умовах воєнного стану.
За матеріалами СБУ, військовослужбовцям повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). Їм загрожує штраф до 68 тис. грн або ж три роки виправних робіт.