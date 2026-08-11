Схема діяла протягом трьох місяців 2026 року – січня, лютого та березня

Колишніх начальників Дністровського та Вижницького районних ТЦК та СП підозрюють у фіктивній мобілізації майже 200 нереальних призовників. Правопорушення викрили працівники СБУ Буковини. Керівники військкоматів вносили вигадані дані в систему «Оберіг».



Офіс прокурора повідомляв, що на Буковині є факти фіктивної мобілізації нереальних чоловіків та що цієї схеми причетний один з керівників районного ТЦК та СП. Однак під час розслідування працівники СБУ з’ясували, що схема діяла ширше, а до мобілізації «мертвих душ» причетний ще один колишній керівник військкомату.

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За даними слідства, посадовці вносили до системи «Оберіг» анкетні дані щодо близько 200 вигаданих осіб. Про це повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області у вівторок, 11 серпня. Далі на підставі неправдивих відомостей вони підписували фіктивні накази щодо нібито призову рекрутів на військову службу та відправлення їх до військової частини, а відтак – зняття з обліку. Вся схема діяла протягом трьох місяців 2026 року – січня, лютого та березня.

Керівникам ТЦК загрожує штраф до 68 тис. грн або виправні роботи до 3 років

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Правоохоронці встановили, що такі дії ексначальників ТЦК та СП унеможливлювали належне планування та комплектування військових частин ЗСУ і загрожували обороноздатності держави в умовах воєнного стану.

За матеріалами СБУ, військовослужбовцям повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). Їм загрожує штраф до 68 тис. грн або ж три роки виправних робіт.