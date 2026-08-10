Росія готує пропагандистську кампанію про українських військовополонених
Росіяни спробують сформувати для західної аудиторії позитивне уявлення про поводження з полоненими
Росія готує нову інформаційну кампанію, спрямовану на західну аудиторію. Її мета – створити враження, що українських військовополонених нібито утримують у належних умовах. Про це у понеділок, 10 серпня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його словами, для реалізації кампанії Росія вже виділила необхідні ресурси. Зокрема, українських військовополонених можуть переводити у комфортніші умови спеціально для зйомки пропагандистських матеріалів.
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Підготовлений контент, як очікується, поширюватимуть насамперед серед західної аудиторії, щоб сформувати позитивний для Москви образ поводження з українськими військовими. Крім того, РФ планує використовувати росіян, які повернулися з українського полону. Їх можуть залучати до поширення неправдивих заяв про нібито неналежні умови утримання в Україні.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас Україна неодноразово демонструвала умови утримання російських військовополонених, зокрема їхнє харчування та побут. Попри це, за словами керівника ЦПД, Росія продовжує намагатися поширювати дезінформацію та спотворювати реальну ситуацію.
Нагадаємо, у Росії вже засудили або продовжують судити 38 українських військовополонених із підрозділу «Азов», які перебували у бараці Оленівської колонії, знищеному під час теракту в липні 2022 року.