Вбивство українських військовополонених в Оленівці сталось у ніч на 29 липня 2022 року

У Росії вже засудили або продовжують судити 38 військовополонених бійців підрозділу «Азов», які перебували у підірваному «бараку 200» Оленівської колонії. Про це 28 липня, у четверту річницю теракту в Оленівці, розповіла документаторка воєнних злочинів і представниця громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» (МІПЛ) Марія Климик.

«За нашими даними, наразі серед полонених із “барака 200” засуджено або триває судова справа щодо 38 “азовців”. Але ми знаємо, що є ще багато закритих справ, оскільки Росія закрила свої судові реєстри через санкційні списки та підозри, які наше слідство викладає. Тому практично щодо кожного з “Азову” нині триває кримінальне переслідування. Декому вручили вже третю справу», — сказала Климик.

За даними МІПЛ, після винесення незаконних вироків полонених «азовців» розподіляють по різних колоніях на території Росії. Зв’язок із ними вдається підтримувати не завжди – це залежить від місця утримання та позиції адміністрації конкретної колонії.

Марія Климик також наголосила, що російська влада продовжує виносити заочні вироки полоненим із «барака 200», яких звільнили з російського полону ще у вересні 2022 року.

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«Тому вони незаконно переслідують навіть тих, кого вже звільнили», – додала вона.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня 2022 року Росія здійснила атаку на Волноваську виправну колонію №120 біля окупованої Оленівки Донецької області, де росіяни утримували військовополонених українців. Встановлено, що напередодні окупанти спеціально перевели у барак, який потрапив під атаку, бійців «Азову». Під час вибуху у бараці загинули щонайменше 53 «азовці», ще 140 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Внутрішній аналіз ООН підтвердив, що саме Росія спланувала та здійснила теракт.

7 липня 2023 року стало відомо, що Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці.