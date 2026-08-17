У Молдові вибухнула російська ракета-дрон

Російська ракета «Бандероль» залетіла у повітряний простір Молдови та вибухнула. Про це у понеділок, 17 серпня, повідомили Повітряні сили ЗСУ, поліція Молдови та Міністерство оборони Молдови.

О 17:25 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили у бік Одеси та Чорноморська ракети «Бандероль». Згодом українські військові повідомили, що російська «Бандероль» перетнула кордон Молдови.

За даними Міністерства оборони Молдови, російська ракета «Бандероль» увійшла до повітряного простору країни о 17:37. Після виявлення цілі влада наказала на 15 хвилин закрити повітряний простір у секторі «Центр». Згодом обʼєкт зник з радарів у районі села Талмаза, що у Штефан-Водському районі.

Поліція Молдови повідомила, що за 3 км від Талмази на відкритій місцевості пролунав вибух, внаслідок чого загорілася рослинність. На місце події прибули поліцейські, вибухотехніки та пожежники.

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«Попередньо встановлено, що вибух стався після зіткнення із землею невпізнаного літального апарату. Ми закликаємо громадян уникати цього місця та не торкатися жодних компонентів на місці події. Фахівці уповноважених органів перебувають на місці та досліджують літальний апарат та всі обставини», – повідомили у поліції Молдови.

«Бандероль» – гібрид дрона-камікадзе та малогабаритної ракети, розроблений російським підсанкційним підприємством «Кронштадт». Боєприпас оснащений китайським реактивним двигуном Swiwin SW800Pro. Крейсерська швидкість «Бандеролі» становить 520–560 км/год, тоді як максимальна може сягати 650 км/год. Ракета-дрон оснащена уламково-фугасною бойовою частиною масою 114,3 кг, яка містить 49,5 кг вибухівки. Вперше «Бандероль» зафіксували наприкінці 2024 року на полігоні «Капустин Яр».

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Нагадаємо, 9 серпня в районі молдовського міста Штефан-Воде, розташованого приблизно за 10 км від молдовсько-українського кордону, гібридний безпілотник врізався у дерево та вибухнув.