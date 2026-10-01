Кріста Пайк може стати першою жінкою, страченою в Теннессі з 1820 року

Кріста Пайк пережила дві дози пентобарбіталу під час страти в американському штаті Теннессі, однак її смертний вирок залишається чинним. Влада штату може спробувати виконати його повторно, тоді як адвокати засудженої можуть оскаржити таку можливість, посилаючись на заборону жорстоких покарань у VIII поправці до Конституції США. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомила газета Rzeczpospolita.

Департамент виправних установ Теннессі заявив, що під час страти були виконані всі передбачені протоколом процедури. Пайк отримала дві дози пентобарбіталу, однак після них її серце продовжувало битися. Водночас правила штату передбачають введення другої дози, якщо перша не призвела до смерті, але не визначають порядок дій у випадку, коли засуджена переживає обидві ін'єкції.

Чи можуть Крісти Пайк повторно виконати смертний вирок

Сам факт того, що засуджена пережила страту, не означає автоматичного скасування смертного вироку. У 1947 році Верховний суд США дозволив штату Луїзіана повторно виконати вирок Віллі Френсіса, який пережив страту на електричному стільці через технічну несправність.

Тоді суд відхилив аргумент про те, що повторна спроба порушуватиме VIII поправку до Конституції США, яка забороняє «жорстокі й незвичайні покарання». Водночас це рішення не означає, що штати можуть без обмежень повторювати невдалі страти.

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У випадку Френсіса першій спробі завадив непередбачуваний технічний збій. Що саме стало причиною невдалого виконання вироку Пайк, наразі не встановлено.

Американський юрист Лоуренс Дж. Тджан у своїй аналітиці для Law Commentary зазначив, що якщо розслідування підтвердить дотримання всіх вимог протоколу, адвокати Пайк можуть поставити під сумнів саму процедуру смертельної ін'єкції. На їхню думку, проблема могла полягати не у виконанні протоколу, а в самій процедурі.

Це може стати підставою для нового конституційного спору. Його предметом буде не сам смертний вирок Пайк, а спосіб його виконання та можливість повторного застосування тієї самої процедури.

Якщо смертельну ін'єкцію визнають неконституційною, це саме по собі не означатиме скасування смертного вироку. Законодавство Теннессі передбачає, що в такому випадку вирок залишається чинним до моменту, коли його можна буде законно виконати іншим конституційно допустимим способом.

Пайк, яка скоїла злочин у 1995 році, також належить до категорії засуджених, які за законодавством штату можуть обрати електричний стілець замість смертельної ін'єкції.

Перед стратою Пайк звернулася до губернатора Теннессі Білла Лі з проханням замінити смертний вирок на довічне ув'язнення. Губернатор відмовив у помилуванні. За правилами штату після відхилення такого клопотання засуджена, як правило, може повторно звернутися по помилування вже під час каденції наступного губернатора. Термін повноважень Лі завершується у січні 2027 року.

Після невдалої страти Пайк Лі також призупинив проведення інших страт у Теннессі до кінця року та призначив незалежне розслідування. Його результати можуть мати значення для подальшої юридичної боротьби Пайк.

Проблеми з виконанням смертних вироків у Теннессі виникали й раніше. У травні штат не зміг стратити Тоні Карразерса, оскільки персоналу не вдалося встановити необхідний резервний внутрішньовенний доступ. У 2022 році Теннессі також призупиняв страти через проблеми з тестуванням препаратів, які використовують для смертельних ін'єкцій. Чинний протокол із пентобарбіталом ухвалили у грудні 2024 року.

ООН закликала не проводити повторну страту

Після невдалої страти Пайк представництво ООН закликало владу Теннессі не робити нової спроби виконати смертний вирок.

В ООН заявили, що її випадок демонструє проблеми, пов'язані із застосуванням смертної кари. Організація також наголосила на фізичних і психологічних стражданнях, які можуть виникати через повторні невдалі спроби виконання вироку.

Крім того, ООН звернула увагу на питання щодо права Пайк на справедливий судовий процес. В організації також висловили занепокоєння збільшенням кількості страт у США.

За що засудили Крісти Пайк

Пайк засудили до смертної кари у 1996 році за вбивство Коллін Слеммер, скоєне роком раніше. На момент злочину 18-річна Пайк та 19-річна Слеммер навчалися в центрі Job Corps у Ноксвіллі. За версією прокуратури, Пайк сприймала Слеммер як суперницю та заманила її в ізольоване місце, де над нею вчинили розправу. У справі також проходив тодішній хлопець Пайк Тадаріл Шипп. Він був засуджений за вбивство, однак смертний вирок отримала лише Пайк.

Справа набула широкого розголосу через особливу жорстокість злочину. Серед іншого, слідство повідомляло про використання ножа та великого шматка асфальту. Додаткову увагу привернув мотив, пов'язаний із сатанізмом, зокрема пентаграма, вирізана на тілі жертви. Шипп визнав, що саме він наніс цей символ.

Пайк не заперечує своєї вини. Водночас її адвокати та прихильники пом'якшення покарання протягом багатьох років заявляють, що смертний вирок є непропорційним з огляду на вік Пайк на момент злочину, її досвід насильства та заявлені проблеми з психічним здоров'ям.

Мати вбитої Коллін Слеммер, Мей Мартінес, натомість виступає за виконання смертного вироку та заявляє, що чекала на це десятиліттями.

Пайк могла стати першою страченою жінкою в Теннессі за понад 200 років

Якби страту Пайк вдалося провести, вона стала б першою жінкою, страченою в Теннессі з 1820 року.

Страти жінок рідко проводять і в масштабах усіх США. За даними Death Penalty Information Center, з 1976 року в країні стратили 18 жінок – приблизно 1% від усіх страт за цей період.

Нагадаємо, у січні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав низку указів, що передбачали зміни в різних сферах державної політики. Серед них був документ щодо відновлення застосування смертної кари на федеральному рівні. Указ зобов’язував Міністерство юстиції домагатися призначення смертної кари у відповідних федеральних справах, а також сприяти збереженню такого покарання у штатах, які мають труднощі із забезпеченням необхідних запасів препаратів для смертельних ін’єкцій.