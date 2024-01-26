Чоловік помер після 22 хвилин застосування нового методу страти

В американському штаті Алабама відбулася перша у світі страта із застосуванням нового методу – азотної гіпоксії. Цей метод обрали як альтернативу смертельній ін’єкції, яка практикується понад 50 років, повідомив у четвер, 25 січня, The Wall Street Journal.

Засудженого до смертної кари Каннета Юджина Сміта визнали винним у замовному убивстві 45-річної Елізабет Сеннет у 1988 році. Убивство організував чоловік загиблої, який найняв двох чоловіків та заплатив їм по тисячі доларів.

У 1989 році обвинувальний вирок Каннету Сміту скасували в апеляції, але згодом знову засудили. Тоді присяжні пропонували обвинуваченому Сміту довічне ув’язнення, але суддя замінив вирок на смертну кару. З того випадку штат Алабама заборонив суддям скасовувати рішення присяжних щодо обсягу покарання.

У 2022 році суд намагався реалізувати його покарання, проте Сміт пережив смертельну ін’єкцію. За даними WSJ, тоді звинувачуваному намагалися під’єднати крапельницю, проте не змогли це зробити. Другого вбивцю змогли стратити у 2010 році, а чоловік загиблої скоїв самогубство.

25 січня 2024 року суд постановив виконати вирок Сміта. Для смертної кари чоловіка застосували нову методику – азотну гіпоксію. Метод полягає в тому, що обвинувачений вдихає тільки азот, що позбавляє організм кисню.

Наразі азотна гіпоксія розглядається як потенційна альтернатива смертельній ін’єкції, яку застосовують у США вже понад 50 років – з 1982 року. Зокрема, замінити смертельну ін’єкцію планують через труднощі з отриманням ліків для препарату, низку невдалих страт протягом десятиліть, а також через негативну реакцію американців.

«Сьогодні ввечері Алабама змушує людство зробити крок назад... Я йду з любов’ю, миром і світлом», – заявив Каннет Сміт перед стратою.

Страта ув’язненого тривала близько 22 хвилин. За даними репортера АР, який був присутній під час страти, Сміта прив’язали до каталки та надягнули маску, яка прикриває все обличчя. На початку страти ув’язнений намагався затримувати повітря, а згодом рухався, ніби в нього стався напад.

У Департаменті виконання покарань штату Алабама заявили, що метод страти за допомогою азотної гіпоксії «виявився ефективним і гуманним». Утім, перед застосуванням такого методу страти тривали судові справи щодо конституційності використання азотної гіпоксії на людях.

Активісти спільно з медиками заявляли, що спроби протестувати азотну гіпоксію можна прирівняти до експериментів на людях. Також негативно відреагували в ООН – представник із прав людини повідомив, що смерть від такого методу може бути прирівняна до тортур чи іншої жорстокої поведінки щодо людини, яка принижує гідність.

Нагадаємо, 25 січня у Японії до смертної кари засудили 45-річного чоловіка, який підпалив анімаційну студію KyoAni в Кіото. Внаслідок підпалу у 2019 році загинуло 36 людей. Яким методом відбудеться страта, наразі невідомо.