Майже всі співробітники студії постраждали у пожежі, половина з них загинула

У Японії засудили до смертної кари 45-річного чоловіка, який підпалив анімаційну студію KyoAni в Кіото, внаслідок чого загинуло 36 людей. Сіндзі Аобу звинувачують у смерті молодих мультиплікаторів аніме, повідомило у четвер, 25 січня, BBC із посиланням на рішення суду.

Сіндзі Аобу скоїв підпал аніме-студії у 2019 році, спричинивши один із найбільш смертоносних інцидентів за кілька десятиліть. У пожежі тоді загинуло 36 людей, ще кілька десятків постраждало. Жертвами підпалу стали переважно молоді художники-мультиплікатори, які не встигли вийти з верхніх поверхів студії.

«45-річний Сіндзі Аобу визнав себе винним у нападі, але його адвокати домагалися більш м'якого покарання на підставі “розумової недієздатності”. Однак судді відхилили це, постановивши, що Аобу знав, що робив», – повідомило ВВС.

Сам палій заявив, що не думав, що загине стільки людей. У 2019 році він увірвався до студії KyoAni та залив бензином перший поверх. Підпаливши бензин, він кричав «Загиньте» аніматорам, яких підозрював у нібито плагіаті його робіт. Сіндзі Аобу отримав опіки 90% поверхні тіла та переніс кілька операцій. Арештували його вже після відновлення.

Сіндзі Аобу оголосили вирок у вигляді смертної кари. Коли саме на нього чекає смертна кара, наразі невідомо. Зазначимо, Японія зберігає смертну кару за найтяжчі злочини, зокрема, теракти та численні вбивства.