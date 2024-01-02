Літак загорівся від тертя з посадковою смугою

У японському Токіо в місцевому аеропорту відбулося зіткнення двох літаків – пасажирського із людьми на борту та літака берегової охорони. Про це повідомило у вівторок, 2 січня, Reuters із посиланням на токійську берегову охорону.

Зіткнення літаків та займання масштабної пожежі показали громадські телеканали. На записі видно, як літак Japan Airlines (9201.T) Airbus (AIR.PA) A350 спалахнув через тертя з асфальтом після приземлення в аеропорту Ханеда. Через те, що літак втратив керування, він врізався в літак берегової охорони.

Усіх 367 пасажирів та 12 членів екіпажу літака вдалося евакуювати з пожежі. Попри зусилля рятувальників, масштабне загоряння загасити не вдалося.

Токійська поліція підтвердила, що п’ятеро з шести членів екіпажу берегової охорони загинули. З вогню врятувався тільки капітан літака, він серйозно поранений.

Берегова охорона повідомила, що зіткнення відбулося між пасажирським судном та одним із літаків, який прямував до аеропорту Ніігата на західному узбережжі Японії, щоб доставити допомогу тим, хто постраждав від потужного землетрусу 1 січня. Зазначимо, в результаті землетрусу загинуло щонайменше 48 людей, зберігається загроза цунамі.

Аеропорт Ханеда закрив усі злітно-посадкові смуги після інциденту, повідомив представник аеропорту.