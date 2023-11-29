Біля японського острова розбився військовий літак США

Біля острова Якусіма на заході Японії у середу, 29 листопада, розбився військовий літак США V-22 Osprey. На борту перебувало восьмеро людей, повідомляє Reuters з посиланням на японську берегову охорону.

Як повідомляють японські ЗМІ з посиланням на місцеву владу, аварія сталася близько 14:47 за місцевим часом (05:47 за Гринвічем) поблизу аеропорту біля острова Якусіма. Свідки кажуть, що коли літак падав, у нього горів лівий двигун.

Як повідомив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, конвертоплан зник з радарів о 14:40 за японським часом.

Представник берегової охорони повідомив, що до місця авіакатастрофи направили патрульні катери та літаки, але немає жодних подробиць інциденту, зокрема, невідомо статус тих, хто перебував на борту.

Речник американських сил у регіоні сказав, що вони все ще збирають інформацію про авіакатастрофу.

Нагадаємо, 11 листопада 2023 року, видання «Європейська правда» повідомляло, що під час тренувального польоту над східною частиною Середземного моря розбився американський військовий літак. Ввечері 12 листопада видання АР повідомило, що внаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро американських військових.