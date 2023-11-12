Американський військовий літак розбився під час тренувального польоту над східною частиною Середземного моря. Про це 11 листопада повідомило Європейське командування Збройних сил США (EUCOM), що базується в Штутгарті, пише «Європейська правда».

«Американський військовий літак, який проводив навчання у східному Середземномор'ї, зазнав аварії і впав», – йдеться у повідомленні.

Про долю екіпажу невідомо нічого. Тип літака не уточняється. У командуванні зазначили, що з поваги до родин не будуть оприлюднювати додаткову інформацію про особовий склад, який брав участь у польоті.

Причини інциденту, що стався під час навчань, наразі з'ясовуються, однак наголошується, що політ був «винятково навчальним».