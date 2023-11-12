Військовий літак США розбився над Середземним морем
Причини інциденту, наразі з'ясовуються, однак наголошується, що політ був «винятково навчальним»
До теми
Американський військовий літак розбився під час тренувального польоту над східною частиною Середземного моря. Про це 11 листопада повідомило Європейське командування Збройних сил США (EUCOM), що базується в Штутгарті, пише «Європейська правда».
«Американський військовий літак, який проводив навчання у східному Середземномор'ї, зазнав аварії і впав», – йдеться у повідомленні.
Про долю екіпажу невідомо нічого. Тип літака не уточняється. У командуванні зазначили, що з поваги до родин не будуть оприлюднювати додаткову інформацію про особовий склад, який брав участь у польоті.
Причини інциденту, що стався під час навчань, наразі з'ясовуються, однак наголошується, що політ був «винятково навчальним».