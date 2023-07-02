Момент зіткнення зафіксували очевидці та поширили у соцмережах

Біля авіабази в Колумбії під час навчань зіткнулися два літаки Військово-повітряних сил (ВПС) Колумбії Т-27. Момент зіткнення потрапив на відео, повідомляє «Главком» з посиланням на видання Heraldo del Norte.

Зазначається, що трагічний інцидент стався ввечері суботи, 1 липня, під час підготовки майбутнього авіашоу, яке має відбутися 20 липня у місті Ріо-Негро. Тренування проходили на військовій авіабазі Апіай у місті Вільявісенсіо.

Як повідомляється, один з літаків впав на землю, а інший опинився в кілометрі від злітно-посадкової смуги. Момент зіткнення зафіксували очевидці та поширили у соцмережах.

Se accidentaron dos aviones de entrenamiento T-27 Tucano de la Fuerza Aérea a las 5:30pm en Apiay. El Teniente Coronel Mario Andrés Espinoza falleció. Todo nuestro apoyo a la familia. pic.twitter.com/CKhejJSOoE — Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) July 2, 2023

Зіткнення призвело до смерті льотчика – підполковника Маріо Андреса Гонсалеса. Інший пілот не постраждав.