Літак із туристами розбився у швейцарських горах біля кордону із Францією. Про це 20 травня повідомив швейцарський телеканал RTN.

Літак розбився в гористій місцевості в районі громади Ле-Пон-де-Мартель, що у кантоні Невшатель біля французького кордону. На місці падіння літака працюють спецтехніка, п’ятнадцять пожежників, а також двох волонтеріи. Територія тимчасово закрита для відвідування.

Спершу про кількість жертв не повідомляли, але згодом стало відомо, що внаслідок аварії загинули пілот і двоє пасажирів літака. Слідчі зі Швейцарської служби розслідування безпеки (SESE) виїхали на місце для технічних висновків.

Нагадаємо, 20 травня в іспанському місті Сарагоса під час показового польоту впав і розбився винищувач F-18 Військово-повітряних сил Іспанії. Літак упав у безлюдному місці, не завдавши жодної шкоди цивільному населенню. За попередніми даними, у льотчика виникли «певні проблеми з керуванням», і F-18 впав у межах авіабази, після чого пролунав вибух.