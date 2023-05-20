Винищувач F-18 розбився під час показового польоту в Іспанії
За попередніми даними, у льотчика виникли «певні проблеми з керуванням»
До теми
В іспанському місті Сарагоса під час показового польоту впав і розбився винищувач F-18 Військово-повітряних сил Іспанії. Про це пише «Європейська правда».
Інцидент стався вранці в суботу, 20 травня, на території авіабази. Літак упав у безлюдному місці, не завдавши жодної шкоди цивільному населенню. За попередніми даними, у льотчика виникли «певні проблеми з керуванням», і F-18 впав у межах авіабази, після чого пролунав вибух.
Сам пілот, як повідомили в поліції Іспанії, встиг катапультуватись. У Міністерстві оборони країни кажуть, що він вижив, але зазнав численних травм і був ушпиталений.
Нагадаємо, 7 березня поблизу столиці Італії Рима під час навчань зіткнулися й розбилися два військові літаки. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів.