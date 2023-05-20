F-18 впав у межах авіабази, після чого пролунав вибух

В іспанському місті Сарагоса під час показового польоту впав і розбився винищувач F-18 Військово-повітряних сил Іспанії. Про це пише «Європейська правда».

Інцидент стався вранці в суботу, 20 травня, на території авіабази. Літак упав у безлюдному місці, не завдавши жодної шкоди цивільному населенню. За попередніми даними, у льотчика виникли «певні проблеми з керуванням», і F-18 впав у межах авіабази, після чого пролунав вибух.

Сам пілот, як повідомили в поліції Іспанії, встиг катапультуватись. У Міністерстві оборони країни кажуть, що він вижив, але зазнав численних травм і був ушпиталений.

#Noticias #España #Nacional #Zaragoza ️ #Video Completo #Accidente aéreo de esta mañana en #Zaragoza, #Aragon | Un F-18 del #Ejército del Aire se ha estrellado en el interior del recinto militar|



️ El piloto ha podido eyectarse



️ No se lamentan víctimas por el momento pic.twitter.com/iaAJHmmLmP — Grupo Spain Medios (@spainmedios) May 20, 2023

Нагадаємо, 7 березня поблизу столиці Італії Рима під час навчань зіткнулися й розбилися два військові літаки. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів.