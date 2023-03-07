Двоє пілотів загинули у зіткненні військових літаків в Італії
Військові літаки проводили навчання
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Поблизу столиці Італії Рима у вівторок, 7 березня, під час навчань зіткнулися й розбилися два військові літаки. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів.
За інформацією італійських Військово-повітряних сил, аварія сталася поблизу Гуідонії-Монтечеліо – муніципалітету біля Рима. Крім пілотів, унаслідок аварії ніхто не загинув. Причини інциденту поки що невідомі.
La Repubblica пише, що обидва літаки Piaggio розбилися.
Один упав на сусідній газон в аеропорту, а другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіоріто.
На аварію вже відреагувала прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.
«Від імені уряду я висловлюю глибокі співчуття та близькість родинам, колегам та Повітряним силам. Наші молитви йдуть до них», – наголосила вона.