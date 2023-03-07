Два літаки зіткнулися в муніципалітеті поблизу італійської столиці

Поблизу столиці Італії Рима у вівторок, 7 березня, під час навчань зіткнулися й розбилися два військові літаки. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів.

За інформацією італійських Військово-повітряних сил, аварія сталася поблизу Гуідонії-Монтечеліо – муніципалітету біля Рима. Крім пілотів, унаслідок аварії ніхто не загинув. Причини інциденту поки що невідомі.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 7, 2023

La Repubblica пише, що обидва літаки Piaggio розбилися.

Один упав на сусідній газон в аеропорту, а другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіоріто.

Two Italian Air Force training aircraft collided near Rome, both pilots were killed. pic.twitter.com/qYLekMI1z9 — JimBim777 (@KDima777) March 7, 2023

На аварію вже відреагувала прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

«Від імені уряду я висловлюю глибокі співчуття та близькість родинам, колегам та Повітряним силам. Наші молитви йдуть до них», – наголосила вона.