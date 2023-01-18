На борту гвинтокрила перебував міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович

У авіакатастрофі в Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ – міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС, на борту якого було керівництво МВС, зокрема міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович.

«Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар», – повідомив Ігор Клименко.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що делегація МВС летіла в одну з гарячих точок на сході України.

Він додав, що наразі відомо про 15 загиблих, серед яких двоє дітей. Дев’ятеро загиблих перебували на борту гвинтокрила. Ще 25 людей із травмами госпіталізували до лікарень, у тому числі 10 дітей.

Нагадаємо, вранці 18 січня на території дитячого садка, поруч із житловим будинком, у Броварах на Київщині впав вертоліт. На місці працюють рятувальники, поліцейські і медики.