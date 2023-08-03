ДБР висунуло перші підозри через загибель у авіакатастрофі керівництва МВС
Підозри отримали посадовці ДСНС
П’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру через авіакатастрофу, в якій загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. Про це 3 серпня повідомили в Офісі генпрокурора.
Підозри від ДБР отримали начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в. о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з Ніжина. Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду за ч. 3 ст. 276 ККУ. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 367 ККУ.
«За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. У ході досудового розслідування похвилинно відновлено день аварії, у тому числі розшифровано чорні скриньки», – йдеться в повідомленні прокуратури.
Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про погодні умови, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте відповідальні посадовці не скасували й не перенесли політ до сприятливої погоди.
«Через складні погодні умови екіпаж гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті – навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру допустив зіткнення із землею, внаслідок відсутності необхідних навичок», – зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, вранці 18 січня на території дитячого садка, поруч із житловим будинком, у Броварах на Київщині впав вертоліт. У авіакатастрофі загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ, зокрема міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович. Всього внаслідок авіакатастрофи у Броварах на Київщині загинули 14 людей, з них одна дитина. Ще 31 людина отримала поранення.