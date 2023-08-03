На борту гвинтокрила перебував міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович

П’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру через авіакатастрофу, в якій загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. Про це 3 серпня повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозри від ДБР отримали начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в. о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з Ніжина. Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду за ч. 3 ст. 276 ККУ. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 367 ККУ.

«За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. У ході досудового розслідування похвилинно відновлено день аварії, у тому числі розшифровано чорні скриньки», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Слідчі зазначили, що попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації МВС, яка прямувала в Харківську і Дніпропетровську області, черговий гелікоптер, що мав патрулювати Київську область. При цьому, вертоліт не мав дозволів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про погодні умови, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте відповідальні посадовці не скасували й не перенесли політ до сприятливої погоди.

«Через складні погодні умови екіпаж гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті – навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру допустив зіткнення із землею, внаслідок відсутності необхідних навичок», – зазначили в прокуратурі.