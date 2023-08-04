Напередодні ДБР висунуло перші підозри через загибель у авіакатастрофі керівництва МВС

В п’ятницю, 4 серпня, Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підозрюваним у авіакатастрофі, в якій загинули, зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євгеній Єнін.

Спершу Печерський суд Києва відправив під арешт на два місяці в рамках справи про падіння гелікоптера в Броварах Начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку, пише «Суспільне».

Сам обвинувачений заявив, що не згоден з рішенням суду. За його словами, він діяв «відповідно до керівних документів»: фаховий рівень пілотів дозволяв перевозити керівний склад, а «погода була льотна». Сторона захисту оскаржуватиме запобіжний захід.

«Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна», – заявив він.

Також суд взяв під варту ще трьох посадовців ДСНС: виконувача обов’язків командира частини Володимира Леонова, Андрія Дворника й Олега Іванова. Леонов рішення суду не прокоментував, а Іванов не погодився з рішенням і повідомив, що подаватиме апеляцію.

Начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Яну Кошману суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета за винятком надання медичної допомоги та повітряної тривоги. Окрім того, суд зобов'язав його здати український та закордонний паспорти на зберігання, повідомляти про зміну місця проживання. Також суд заборонив підозрюваному відвідувати територію САЗ ДСНС та спілкуватися із співробітниками.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, включно з Іваном Коробкою, повідомили про підозру в рамках справи про авіакатастрофу в Броварах. У Держбюро розслідувань тоді заявили, що підозрювані порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

18 січня 2023 року біля дитячого садочка впав гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували 9 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, серед них одна дитина, а також всі, хто перебував на борту. Ще 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.