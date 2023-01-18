Гвинтокрил упав поруч із дитсадком та житловим будинком

У Броварах на Київщині впав вертоліт. Попередньо відомо, що гвинтокрил упав на території дитячого садка, постраждали щонайменше п’ятеро людей, є також загиблі.

Інцидент трапився вранці 18 січня. Місцеві мешканці повідомили у соцмережах, що почули потужний вибух. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Броварах на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

У коментарі «Українській правді» речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова повідомила, що на територію дитсадка, поруч із житловим будинком, у Броварах упав вертоліт. Попередньо відомо, що постраждало п'ятеро людей, відомо також про загиблих. На місці працюють ДСНС, медики та поліція.

Голова Киїівської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що під час падіння гвинтокрила у дитсадку перебували діти та співробітники закладу. Наразі їх всіх евакуювали. Він також підтвердив, що є інформація про постраждалих.