Глава Нацполіції Ігор Клименко тимчасово очолив МВС
Ігор Клименко тимчасово замінюватиме на посаді загиблого Дениса Монастирського
Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він повідомив, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Поки що уряд призначив 50-річного Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.
«Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», – заявив Шмигаль.
Нагадаємо, вранці 18 січня на території дитячого садка, поруч із житловим будинком, у Броварах на Київщині впав вертоліт.
У авіакатастрофі в Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович.
Хто такий Ігор Клименко
Ігор Клименко народився у Києві, закінчив Харківський військовий університет, Одеський університет, магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
З 2011 перебував на посадах заступника, начальника управління інспекції з особового складу ДКЗ МВС України. З грудня 2011 по березень 2014 – начальник управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України.
З 2015 до 2017 року очолював Департамент кадрового забезпечення З березня 2018 став заступником Голови Націальної поліції України. З 25 вересня 2019 року – Голова Національної поліції України.