Міністерство внутрішніх справ очолить глава Нацполіції Ігор Клименко

Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Поки що уряд призначив 50-річного Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.

«Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», – заявив Шмигаль.